Andrey Lopes confirma que vai seguir com Gabriel Menino na lateral direita do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Convocado por Tite para a Seleção Brasileira para ser o reserva da lateral direita, Gabriel Menino deve começar a atuar mais vezes nesta posição no Palmeiras. Quem afirmou isso foi o próprio técnico interino do clube, Andrey Lopes, em coletiva de imprensa após a boa apresentação do jovem de 21 anos diante do Tigre-ARG:

– Os laterais direitos serão o Gabriel Menino, o Mayke e o Marcos Rocha. O Palmeiras tem a grandeza de ter essas opções. Eles vão brigar pela posição, os três, quem tiver um desempenho melhor vai jogar – disse Cebola.

Desde que Menino subiu ao profissional do Palmeiras, a torcida que canta e vibra se acostumou com a versatilidade do camisa 25 em campo. Tanto que Gabriel iniciou o ano como volante, mas logo foi testado na atual posição, à época por Vanderlei Luxemburgo.Com mais uma assistência para gol em 2020, a terceira para Gustavo Gómez em um escanteio, o atleta prova que pode ser uma boa alternativa como lateral-direito em um momento em que Mayke não vive boa fase e Marcos Rocha está voltando de lesão.