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Andrey Lopes confirma que vai seguir com Gabriel Menino na lateral direita do Palmeiras

Interino assegurou que o jovem não brigará mais por vaga no meio e que, a partir de agora, o camisa 25 vai concorrer com Mayke e Marcos Rocha
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LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 11:30

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 11:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Convocado por Tite para a Seleção Brasileira para ser o reserva da lateral direita, Gabriel Menino deve começar a atuar mais vezes nesta posição no Palmeiras. Quem afirmou isso foi o próprio técnico interino do clube, Andrey Lopes, em coletiva de imprensa após a boa apresentação do jovem de 21 anos diante do Tigre-ARG:
– Os laterais direitos serão o Gabriel Menino, o Mayke e o Marcos Rocha. O Palmeiras tem a grandeza de ter essas opções. Eles vão brigar pela posição, os três, quem tiver um desempenho melhor vai jogar – disse Cebola.
Desde que Menino subiu ao profissional do Palmeiras, a torcida que canta e vibra se acostumou com a versatilidade do camisa 25 em campo. Tanto que Gabriel iniciou o ano como volante, mas logo foi testado na atual posição, à época por Vanderlei Luxemburgo.Com mais uma assistência para gol em 2020, a terceira para Gustavo Gómez em um escanteio, o atleta prova que pode ser uma boa alternativa como lateral-direito em um momento em que Mayke não vive boa fase e Marcos Rocha está voltando de lesão.
O próximo compromisso do Palmeiras é no domingo (25), às 16h, diante do Atlético-GO, em Goiânia, em jogo válido pela décima oitava rodada do Brasileirão 2020.

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