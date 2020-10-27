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futebol

Andrey Lopes comanda primeiro treino tático da semana no Palmeiras

Sem descanso na semana, Verdão se prepara para três jogos decisivos em sete dias
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LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 19:15

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 19:15

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou nesta terça-feira (27), na Academia de Futebol, visando o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil 2020, diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, na quinta-feira (29). Andrey Lopes contou com a participação dos titulares em um treino pela primeira vez na semana.
Com a semana cheia de treinos e compromissos, o técnico interino do Verdão tenta aproveitar o curto tempo de preparação que tem para aperfeiçoar e fazer o jogo do time evoluir dentro das quatro linhas.
Gabriel Veron e Danilo seguem como desfalques por estarem com a Seleção Brasileira Sub-20. Marcos Rocha e Esteves, por sua vez, também não devem ser relacionados devido a lesões na coxa – os laterais ainda nem sequer entraram em processo de transição física.
O Verdão faz o seu último treino antes do compromisso diante do Massa Bruta nesta quarta-feira (28), às 16h, na Academia de Futebol.
Após o confronto de quinta-feira, a delegação alviverde já se reapresenta na sexta-feira (30), e treina no final de semana para finalizar a preparação para o duelo diante do Atlético-MG, na segunda-feira (2), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

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