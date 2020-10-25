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Andrey Lopes celebra evolução do Palmeiras: 'Tiramos o peso das derrotas'

Técnico interino do Verdão vibrou com os dois resultados positivos na semana, mas sabe que o time ainda precisa melhorar...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 19:17

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 19:17

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
O técnico interino do Palmeiras, Andrey Lopes, concedeu entrevista coletiva neste domingo (25), após a vitória alviverde sobre o Atlético-GO, pela 18ª rodada do Brasileirão 2020. Aliviado após ver o Verdão somar importantes pontos no Brasileiro, o treinador celebrou a evolução da equipe nos últimos dois jogos.
​- O time evoluiu um pouco, sim, mas muito pouco. Ainda temos muita coisa a fazer, demos sequência ao trabalho que vinha sendo feito. Independente das vitórias, ainda temos dois jogos para a virada do turno. Temos oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores. Evoluimos, dois placares bons , fizemos oito gols e não tomamos nenhum. Isso é uma evolução. Mas temos que focar. Tiramos o peso daquelas quatro derrotas seguidas. Foi um jogo consistente - afirmou 'Cebola'.Andrey também comentou sobre o equilíbrio da equipe em saber se adaptar aos momentos do jogo:
​- Eu queria um Palmeiras equilibrado, que soubesse ter um entendimento do jogo, que saiba qual é o momento de fazer a jogada de velocidade, de saber fazer a leitura dos momentos que o jogo apresenta. Isso é o mais importante, hoje fizemos gol de construção e de contra ataque. É um fator fundamental ter esse equilíbrio, até pela qualidade do grupo - comentou o técnico provisório do Palmeiras.Andrey soube dar os méritos da vitória aos jogadores, que segundo o comandante, se uniram pelo importante resultado:
- Os jogadores se uniram, hoje, em torno de um único objetivo, que era o de ganhar o jogo hoje aqui em Goiânia. Temos nossas carências de treino, sabemos que temos que melhorar, mas a união deles em prol de um único objetivo, que era a vitória de hoje, foi fundamental - finalizou Andrey.​​O Palmeiras se reapresenta nesta segunda-feira (26), na Academia de Futebol, visando iniciar a preparação para o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Red Bull Bragantino.

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