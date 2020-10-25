Andrey Lopes celebra evolução do Palmeiras: 'Tiramos o peso das derrotas'

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras

O técnico interino do Palmeiras, Andrey Lopes, concedeu entrevista coletiva neste domingo (25), após a vitória alviverde sobre o Atlético-GO, pela 18ª rodada do Brasileirão 2020. Aliviado após ver o Verdão somar importantes pontos no Brasileiro, o treinador celebrou a evolução da equipe nos últimos dois jogos.

​- O time evoluiu um pouco, sim, mas muito pouco. Ainda temos muita coisa a fazer, demos sequência ao trabalho que vinha sendo feito. Independente das vitórias, ainda temos dois jogos para a virada do turno. Temos oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores. Evoluimos, dois placares bons , fizemos oito gols e não tomamos nenhum. Isso é uma evolução. Mas temos que focar. Tiramos o peso daquelas quatro derrotas seguidas. Foi um jogo consistente - afirmou 'Cebola'.Andrey também comentou sobre o equilíbrio da equipe em saber se adaptar aos momentos do jogo:

​- Eu queria um Palmeiras equilibrado, que soubesse ter um entendimento do jogo, que saiba qual é o momento de fazer a jogada de velocidade, de saber fazer a leitura dos momentos que o jogo apresenta. Isso é o mais importante, hoje fizemos gol de construção e de contra ataque. É um fator fundamental ter esse equilíbrio, até pela qualidade do grupo - comentou o técnico provisório do Palmeiras.Andrey soube dar os méritos da vitória aos jogadores, que segundo o comandante, se uniram pelo importante resultado: