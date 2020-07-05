Andrey é o caminho para ajudar o Vasco a se superar em campo

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

A expectativa do Vasco de um segundo semestre com mais motivos para sorrir passa pelos pés de Andrey. Após ter voltado a se firmar entre os titulares, o meio-campista foi alçado a um ponto de equilíbrio da equipe comandada por Ramon Menezes.

Além de contribuir para a proteção à marcação, o jogador de 22 anos chama atenção por ser uma alternativa com as suas finalizações de fora da área. Com tanto repertório, Ramon Menezes vislumbra uma sequência promissora para o meio-campista.

- O Andrey tem muita qualidade, se tornou referência de superação. Terminou o ano (de 2019) com alguns jogadores na frente dele. Fez o que se espera, tem qualidade técnica. Quando vê o jogo de frente é problema para o adversário. Tem tudo para evoluir. Tem muito potencial - declarou.Após o meio-campista voltar a ganhar espaço de vez, a configuração que Ramon planejou para seu início de ciclo como técnico deu margem para o ímpeto de Andrey ganhar destaque novamente. Sua dobradinha com Fellipe Bastos permite que o camisa 15 avance até o setor ofensivo com mais frequência e abra caminho para oportunidades (contra o Macaé, inclusive, sua batida rasteira parou na trave).

Em um Cruz-Maltino que, até o momento, tem dependido excessivamente de Germán Cano, o meio-campista de 22 anos pode voltar a ser uma brecha importante para a equipe chegar aos gols com mais frequência. Andrey contabiliza um gol em 13 partidas pelo Vasco neste ano. Mas, além de sua pontaria dar otimismo para a torcida, o crescimento que teve durante o Estadual indica uma nota rota para a equipe.