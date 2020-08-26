Andrey confia na classificação do Vasco na Copa do Brasil: 'Totais condições de virar'

Crédito: Andrey confia na classificação do Vasco na Copa do Brasil (Reprodução/Vasco TV

O Vasco terá um desafio considerável pela frente, nesta quarta-feira, às 21h30, quando enfrenta o Goiás, na Serrinha, em busca da classificação para as oitavas da Copa do Brasil. Para avançar, o Cruz-Maltino precisa reverter a derrota, por 1 a 0, no jogo de ida, em São Januário e vencer por dois ou mais gols de diferença. Em coletiva, nesta terça, o volante Andrey falou sobre a partida e mostrou confiança na classificação vascaína.

- Com certeza estamos nos cobrando muito para melhorar na criação ofensivo, mas acho que fizemos um início muito bom de Brasileiro. Temos sete gols e um sofrido somente. Temos trabalhado para aprimorar a criação e a saída de bola também. Sabemos que será um grande jogo contra o Goiás. É uma grande equipe, eles têm a vantagem, mas nós temos totais condições de chegar aqui, virar o jogo e sair com a classificação. Estamos trabalhando muito para sair com a classificação e uma grande vitória - disse à Vasco TV.

Um dos destaque do Vasco na temporada, Andrey ganhou a vaga de titular ainda com Abel Braga no comando e manteve o status de titular. O volante de 22 anos, revelado em São Januário, falou sobre o bom momento dele coincidir com a boa fase coletiva.

- Toda a nossa equipe tem muito a evoluir ainda. Chegar no topo é bom, mas se manter é melhor ainda. Eu particularmente tenho me cobrado bastante para continuar regular e ajudando o Vasco. Temos uma temporada muito difícil, então temos que nos preservar fisicamente e melhorar tecnicamente. O grupo está muito focado para fazermos um grande ano em 2020- completou.