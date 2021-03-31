Andrey analisa empate do Vasco e admite: 'Temos muito a evoluir'

O Vasco empatou com o Fluminense por 1 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Após o duelo, em entrevista à Vasco TV, o volante Andrey analisou o empate. De acordo com ele, o espírito da equipe está "muito forte", tem muito a evoluir e, caso o foco continue assim, o Gigante da Colina terá um grande ano.> Veja os números de Morato em comparação aos outros atacantes do elenco- A atitude da equipe está em constante evolução. Vale destacar o espírito do Vasco. Professor tem destacado que temos que jogar cada partida como um prato de comida. Temos muito a evoluir.