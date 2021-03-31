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futebol

Andrey analisa empate do Vasco e admite: 'Temos muito a evoluir'

Cruz-maltino empatou com o Fluminense por 1 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 00:15

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 00:15
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Vasco empatou com o Fluminense por 1 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Após o duelo, em entrevista à Vasco TV, o volante Andrey analisou o empate. De acordo com ele, o espírito da equipe está "muito forte", tem muito a evoluir e, caso o foco continue assim, o Gigante da Colina terá um grande ano.> Veja os números de Morato em comparação aos outros atacantes do elenco- A atitude da equipe está em constante evolução. Vale destacar o espírito do Vasco. Professor tem destacado que temos que jogar cada partida como um prato de comida. Temos muito a evoluir.
- Certeza que a equipe está com espírito muito forte. Mudança de atitude tem sido muito forte. Tenho certeza que se continuarmos com esse foco e determinação a bola vai começar a entrar e teremos um grande ano.
O Vasco volta a campo no próximo sábado contra o Bangu, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no estádio Raulino de Oliveira, às 21h05.

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