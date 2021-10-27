Andrey analisa ausência de Nene e despista sobre renovação: 'Estou focado em colocar o Vasco na Série A'

Crédito: Andrey, do Vasco, afirmou que deixará a renovação com seus agentes e Alexandre Pássaro (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco se prepara para o duelo contra o CSA, na sexta-feira, às 21h30, em São Januário. Antes disso, o volante Andrey concedeu uma entrevista coletiva e respondeu sobre a ausência do meia Nene na próxima partida. Além disso, ele desconversou sobre a possível renovação de seu contrato, que se encerra no dia 31 de dezembro de 2021, e disse que está focado em recolocar o time na elite do futebol brasileiro. - Sempre deixei clara a minha vontade, mas primeiro estou focado em colocar o Vasco na Série A, a gente tem sete decisões. Essa parte de contrato os meus agentes estão conversando com o Pássaro e com a diretoria para resolver o que vai ser melhor para mim e para o Vasco. Tenho certeza que chegarão a um acordo ou então decidirão o que for melhor para as duas partes - disse, e emendou:

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- Todos sabem do meu carinho pelo Vasco, vou trabalhar firme até o final porque é um dever nosso colocar o Vasco na Série A. Meu pensamento é nisso. Nessa parte de renovação de contrato eu não estou pensando. Deixar para tomar essa decisão depois que a gente, graças a Deus, estiver na Série A - completou.

Diante do Azulão, o Cruz-Maltino não poderá contar com Nene, que tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O experiente jogador mudou a cara de equipe dentro e fora de campo desde que voltou. Andrey, um dos favoritos a substituí-lo, falou sobre a ausência do camisa 77 em um jogo decisivo.

- Nene é um grande jogador, um exemplo para todos os jogadores que são criados aqui no Vasco. A responsabilidade é nossa, dos jogadores da base, mas também de todo o grupo. Quem for jogar na posição do Nene tenho certeza que vai suprir e tem esperado essa oportunidade. Com certeza ele vai fazer falta para nós. Nós, que estamos aqui há mais tempo, temos que assumir a responsabilidade. Sabemos desde novo a responsabilidade e o peso dessa camisa. Temos que bater no peito, mostrar que estamos em clube grande e honrar essas cores - afirmou

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