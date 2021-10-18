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Andrew relata felicidade com estreia em Portugal e valoriza Diego Loureiro no Botafogo: 'Peça fundamental'

Goleiro, revelado pelo Botafogo fez estreia pelo time principal do Gil Vicente no futebol europeu e afirmou que continua acompanhando o Alvinegro...
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Publicado em 

18 out 2021 às 20:20

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 20:20

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Sonho realizado: Andrew, criado nas categorias de base do Botafogo, fez a estreia pelo Gil Vicente no último domingo, na vitória por 5 a 0 sobre o Condeixa pela Taça de Portugal. O goleiro, que chegou à equipe em julho, destacou a felicidade por entrar em campo.+ Contratado para a Série B, Carlinhos se iguala como lateral com mais participações em gols no Botafogo
– A estreia como profissional foi um momento muito marcante na minha vida. Me sinto muito feliz com essa oportunidade, por ter feito um bom trabalho e pelo resultado da equipe, o mais importante. Não posso deixar de ressaltar a minha gratidão por todos que me ajudaram a chegar até aqui. Foi um longo tempo de trabalho, preparo. No início aqui precisei de um pouco de força muscular e agradeço ao Zilmar Quadros, meu personal trainer particular, que me ajudou também a dar o meu melhor dentro de campo - afirmou.
O goleiro, com pouco mais de três meses de experiência em Portugal, relata que as primeiras semanas em terras lusitanas têm sido tranquilas. Muito disto se dá à 'legião' de brasileiros que o Gil Vicente possui no elenco, além da receptividade das pessoas no clube.
– Minha adaptação no futebol europeu foi tranquila, rápida. Cheguei no meio da pré-temporada e a primeira impressão que tive do clube e do grupo foi muito boa. São muitos brasileiros na equipe e isso ajuda bastante, um ambiente mais familiar. Os portugueses também me ajudaram muito, me deram moral e são bons de trabalho. Aprendo todos os dias algo novo. Um clube muito bom, com grandes pessoas, profissionais que estão para te ajudar a crescer e isso me ajudou muito - completou.Mesmo longe, Andrew continua acompanhando o Botafogo. Com passagem nas categorias de base do Alvinegro desde criança, o goleiro afirmou que permanece ligado no dia a dia do clube e enalteceu Diego Loureiro, atual titular da meta do Alvinegro na Série B do Brasileirão.
– Sigo acompanhando o Botafogo na luta pela volta para a Série A. Tenho certeza que vamos conseguir (subir). Temos profissionais competentes e dedicados ao trabalho. Fico feliz também por poder ver o Diego Loureiro, um atleta cria da base, jogando e sendo uma das peças fundamentais na busca por esse acesso. Isso me dá mais certeza que o Botafogo é gigante, faz um grande trabalho na base e sabe valorizar seus atletas. Tenho certeza que um dia voltarei para dar mais alegrias aos alvinegros - valorizou.

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