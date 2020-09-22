Andrew comenta estreia do Botafogo no Brasileirão Sub-20: 'Representar bem essa estrela'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma das competições mais importantes do calendário de base vai começar para o Botafogo. Nesta quarta-feira, o clube de General Severiano inicia a trajetória no Campeonato Brasileiro sub-20 diante do Atlético-MG, às 15h, no CEFAT, em Niterói.

Campeão da competição em 2016, o Alvinegro não chega como um dos favoritos ao título. Como o clube vive um delicado momento financeiro, muitos jogadores do sub-20 foram promovidos ao time profissional e, desta forma, vão desfalcar a equipe de base em algumas partidas do Brasileirão sub-20. A equipe é comandada por Marcos Soares.

O formato da competição é dividido em duas fases. Na primeira, formalizada em pontos corridos, as 20 equipes se enfrentam em um turno. Os oito primeiros colocados se classificam à fase seguinte, baseada em mata-mata - a equipe que terminar em primeiro enfrenta a que ficou em oitavo, e assim por diante até a final.Os dois destaques do Botafogo são Andrew e Ênio. O primeiro, goleiro, treina com frequência ao lado da equipe profissional e foi relacionado a uma partida do time principal em 2018. O segundo, atacante de lado, é o camisa 10 do time: driblador, arisco e jogador que gosta de partir para cima dos defensores. Tem três jogos pelo time principal do Alvinegro na atual temporada.

- Estamos bastante motivados e determinados para essa estreia no Brasileiro. Temos um grupo unido e que tem treinado muito todos os dias. A gente sabe que vai ser um jogo duro, vamos enfrentar uma equipe de muita qualidade e tradição também, mas não podemos pensar em outra resultado que não seja a vitória. Precisamos representar bem essa estrela que carregamos no peito e vamos dar o nosso máximo para começar o campeonato com os três pontos - afirmou Andrew, com exclusividade ao LANCE!.