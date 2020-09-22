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Andrew comenta estreia do Botafogo no Brasileirão Sub-20: 'Representar bem essa estrela'

Goleiro é um dos destaques da equipe de base do Glorioso; time comandado por Marcos Soares estreia na competição contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 17:06

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 17:06
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma das competições mais importantes do calendário de base vai começar para o Botafogo. Nesta quarta-feira, o clube de General Severiano inicia a trajetória no Campeonato Brasileiro sub-20 diante do Atlético-MG, às 15h, no CEFAT, em Niterói.
Campeão da competição em 2016, o Alvinegro não chega como um dos favoritos ao título. Como o clube vive um delicado momento financeiro, muitos jogadores do sub-20 foram promovidos ao time profissional e, desta forma, vão desfalcar a equipe de base em algumas partidas do Brasileirão sub-20. A equipe é comandada por Marcos Soares.
O formato da competição é dividido em duas fases. Na primeira, formalizada em pontos corridos, as 20 equipes se enfrentam em um turno. Os oito primeiros colocados se classificam à fase seguinte, baseada em mata-mata - a equipe que terminar em primeiro enfrenta a que ficou em oitavo, e assim por diante até a final.Os dois destaques do Botafogo são Andrew e Ênio. O primeiro, goleiro, treina com frequência ao lado da equipe profissional e foi relacionado a uma partida do time principal em 2018. O segundo, atacante de lado, é o camisa 10 do time: driblador, arisco e jogador que gosta de partir para cima dos defensores. Tem três jogos pelo time principal do Alvinegro na atual temporada.
- Estamos bastante motivados e determinados para essa estreia no Brasileiro. Temos um grupo unido e que tem treinado muito todos os dias. A gente sabe que vai ser um jogo duro, vamos enfrentar uma equipe de muita qualidade e tradição também, mas não podemos pensar em outra resultado que não seja a vitória. Precisamos representar bem essa estrela que carregamos no peito e vamos dar o nosso máximo para começar o campeonato com os três pontos - afirmou Andrew, com exclusividade ao LANCE!.
A equipe, vale ressaltar, teve um início lento no Campeonato Carioca da categoria. Em cinco partidas disputadas até aqui, o Botafogo não venceu: três empates e duas derrotas. Atualmente, o Alvinegro está fora da zona de classificação às quartas de final da Taça Guanabara.

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