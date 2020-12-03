Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Andrés volta a criticar arbitragem contra o Corinthians: 'Vergonha'

Presidente licenciado do Timão utilizou seu perfil no Twitter para critica as decisões do árbitro no jogo diante do Fortaleza. Alvinegro reclama de pênalti e expulsão de Jô...

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 00:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2020 às 00:42
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O jogo entre Fortaleza e Corinthians teve mais uma arbitragem polêmica neste Brasileirão-2020. Nesta quarta-feira, no Castelão, os visitantes saíram insatisfeitos com as decisões de Bráulio da Silva Machado, especialmente um pênalti não marcado e a expulsão de Jô. Após a partida, como tem sido praxe, Andrés Sanchez reclamou dos homens de preto em seu perfil no Twitter.Nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Timão foi eliminado pelo América-MG, o mandatário reclamou do pênalti de Lucas Piton, que tocou com a mão na bola dentro da área e acabou gerando o gol da classificação do clube mineiro. Naquela ocasião o árbitro era Wagner do Nascimento Magalhaes. Mais recentemente, a reclamação aconteceu após o duelo com o Grêmio, que terminou empatado em 0 a 0 e o Corinthians teve dois jogadores expulsos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES vira alvo de processo por suspeita de usar sistema da PRF para monitorar prefeito
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados