Andrés volta a criticar arbitragem contra o Corinthians: 'Vergonha'

O jogo entre Fortaleza e Corinthians teve mais uma arbitragem polêmica neste Brasileirão-2020. Nesta quarta-feira, no Castelão, os visitantes saíram insatisfeitos com as decisões de Bráulio da Silva Machado, especialmente um pênalti não marcado e a expulsão de Jô. Após a partida, como tem sido praxe, Andrés Sanchez reclamou dos homens de preto em seu perfil no Twitter.Nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Timão foi eliminado pelo América-MG, o mandatário reclamou do pênalti de Lucas Piton, que tocou com a mão na bola dentro da área e acabou gerando o gol da classificação do clube mineiro. Naquela ocasião o árbitro era Wagner do Nascimento Magalhaes. Mais recentemente, a reclamação aconteceu após o duelo com o Grêmio, que terminou empatado em 0 a 0 e o Corinthians teve dois jogadores expulsos.