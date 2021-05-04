Andres Rueda explica demora na busca por um técnico para o Santos

O presidente Andres Rueda mostrou calma para decidir quem será o novo técnico do Santos. Em entrevista ao Portal Meu Peixão, o Rueda disse que vai agir com a razão e que a torcida tem o direito de ficar chateado.- Eu vim para o Santos arrumar esse tipo de coisa. O clube está numa situação ruim que deixaram e eu vim arrumar. Toda negociação que eu for fazer vai ser justo e que eu possa pagar. Contratação de técnico, não temos que pagar nada para empresário. Depois, técnico contratado não tem aviso prévio. Não deu certo, tchau, parabéns. Com o Ariel eu não consegui implantar isso, ainda tive que pagar um pouquinho de multa. Com isso a negociação é difícil. Mas com isso você acaba não tirando dinheiro do clube. Pode reclamar que está demorando, mas não vai ser feito coisa para simplesmente dizer “poxa que legal, temos técnico - afirmou o presidente.