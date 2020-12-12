Andres Rueda é o novo presidente do Santos

Crédito: Santos elegeu Andres Rueda como o novo presidente do Santos (Arquivo Pessoal

Neste sábado, os sócios do Santos elegeram Andres Rueda como novo presidente do Santos no próximo triênio 2021-2023. O candidato teve 3936 votos a favor. O vice é José Carlos de Oliveira.

A votação aconteceu no ginásio e no salão de mármore da Vila Belmiro, na sede da Federação Paulista de Futebol, além dos votos on-line. Ao todo, foram 10 urnas.

Rueda não perdeu tempo e votou pela internet por volta das 11h35. Seu vice, no entanto, compareceu e depositou seu voto na Vila Belmiro minutos depois.

O Comitê Gestor de Andres Rueda será composto por: José Berenguer, Rafael Leal, Vitor Sion, Dagoberto Oliva, Ricardo Campanário, José Renato Quaresma e Walter Schalka.Veja o total dos votos:

1° Andres Rueda - 39362° Rodrigo Marino - 11713° Ricardo Agostinho - 10704° Fernando Silva - 9935º Milton Teixeira Filho - 4926° Daniel Curi - 470

O novo presidente do Santos teve uma atuação forte recentemente no Santos. Ele emprestou 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,2 milhões) ao clube, que chegou em um acordo com o Hamburgo, da Alemanha, pela dívida da contratação do zagueiro Cleber Reis, no fim de 2016.