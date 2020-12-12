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futebol

Andres Rueda é o novo presidente do Santos

Novo mandatário do Alvinegro teve 3936 votos na noite deste sábado. Ele comandará o Peixe no triênio 2021-2023...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 20:03

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 20:03

Crédito: Santos elegeu Andres Rueda como o novo presidente do Santos (Arquivo Pessoal
Neste sábado, os sócios do Santos elegeram Andres Rueda como novo presidente do Santos no próximo triênio 2021-2023. O candidato teve 3936 votos a favor. O vice é José Carlos de Oliveira.
A votação aconteceu no ginásio e no salão de mármore da Vila Belmiro, na sede da Federação Paulista de Futebol, além dos votos on-line. Ao todo, foram 10 urnas.
Rueda não perdeu tempo e votou pela internet por volta das 11h35. Seu vice, no entanto, compareceu e depositou seu voto na Vila Belmiro minutos depois.
O Comitê Gestor de Andres Rueda será composto por: José Berenguer, Rafael Leal, Vitor Sion, Dagoberto Oliva, Ricardo Campanário, José Renato Quaresma e Walter Schalka.Veja o total dos votos:
1° Andres Rueda - 39362° Rodrigo Marino - 11713° Ricardo Agostinho - 10704° Fernando Silva - 9935º Milton Teixeira Filho - 4926° Daniel Curi - 470
O novo presidente do Santos teve uma atuação forte recentemente no Santos. Ele emprestou 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,2 milhões) ao clube, que chegou em um acordo com o Hamburgo, da Alemanha, pela dívida da contratação do zagueiro Cleber Reis, no fim de 2016.
Ele já tinha disputado as eleições de 2017, perdendo para apenas José Carlos Peres. Ele participou do Comitê Gestor do rival, em 2018, mas ficou apenas seis meses no colegiado.

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