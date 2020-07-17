Andrés promete resolver dívida da Arena Corinthians até novembro

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e tratou de diversos assuntos. Entre eles, esteve em pauta a situação da Arena Corinthians, que assombra os cofres corintianos. O mandatário prometeu que teremos novidade ainda esse ano.
- Com certeza, vamos resolver o problema da Arena até novembro. Não tive reunião com a Caixa ainda, só jurídico e financeiro. Estou esperando oficializar o acordo com a Odebrecht da última parte que falta e aí sim vamos na Caixa resolver. Voltei para resolver isso e será resolvido, apesar de alguns estarem prejudicando. Nas próximas semanas vamos ter boas novidades - disse Andrés.
Vale lembrar que Corinthians e Odebrecht, quitaram cerca de R$ 600 milhões de reais com o repasse de CIDs (Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento), no final de 2019. Portanto, da dívida de R$ 1 bilhão do clube com a empreiteira, faltam R$ 400 milhões a serem resolvidos.
A Odebrecht, que está em processo de recuperação judicial, pode receber até 70% de desconto em relações a suas dívidas. Sendo assim, caso o Corinthians ganhe o processo, a dívida pode cair de R$ 400 milhões para R$ 160 milhões, além do valor devido à Caixa, que é de R$ 486 milhões para o fundo da Arena Corinthians.