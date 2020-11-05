Andrés promete protestar contra arbitragem de América x Corinthians na CBF: 'Não vai ficar barato'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians foi eliminado na última quarta-feira pelo América-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil. O lance que definiu a classificação, porém, gerou polêmica entre os corintianos, que se sentiram lesados pelo pênalti marcado em toque de mão involuntário de Lucas Piton. Nesta quinta-feira, Andrés Sanchez prometeu levar um protesto contra a arbitragem até a CBF.Aos 35 minutos do segundo tempo, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhaes (Fifa/RJ), assinalou a penalidade no momento em que o lateral-esquerdo alvinegro tentava proteger a bola de Ademir, dentro da área, quando o toque em sua mão aconteceu. Nas imagens, é possível observar que o jogador nem está olhando para a bola, o que indignou os jogadores do Timão.

Logo após o jogo, em entrevista ao GE, Andrés Sanchez já havia se manifestado sobre a arbitragem polêmica e classificou o lance como "uma vergonha". Já na tarde desta quinta-feira, o mandatário do Corinthians voltou a criticar ocorrido e prometeu levar o protesto para a CBF. Além disso, ele diz que faz questão de ouvir o áudio do VAR no momento da jogada e promete não deixar barato.