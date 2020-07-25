Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Andrés espera regularizar Jô até segunda e comenta sobre Cantillo

Presidente do Corinthians explicou a demora na regularização do atacante e disse que irá pagar a segunda parcela da contratação do volante colombiano nesta semana...

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2020 às 17:15
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Em entrevista coletiva virtual neste sábado, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, explicou a demora para a regularização do atacante Jô, que chegou ao clube no fim de junho, mas até o momento não teve liberação para defender a equipe de Tiago Nunes. Segundo Andrés, o atraso se deu pelo ex-clube do camisa 77, o Nagoya Grampus, do Japão, que teria dificultado a transferência.
- O Corinthians sabe do litígio que o Jô tem com o clube lá (Nagoya Grampus). Eles dificultaram ao máximo para liberar a transferência, mas terão que fazer isso até segunda-feira. Se tudo correr bem, na segunda ele já estará liberado para disputar qualquer jogo - afirmou Andrés.
Caso o Timão avance para as quartas de final do Paulistão, o atacante ainda poderá ser inscrito pela diretoria, já que o regulamento prevê novas trocas na lista. Se for eliminado, Jô só estará à disposição no começo do Brasilierão.Outro assunto abordado na coletiva foi em relação ao volante Cantillo. Ele está emprestado pelo Junior Barranquilla até o fim do mês. Para que o contrato em definitivo seja firmado, o Timão precisa pagar uma segunda parcela de cerca de 540 mil dólares (R$ 2,8 milhões). Andrés afirmou que irá pagar o combinado.
- Temos para pagar até o dia 28 de julho e podemos atrasar. Vamos pagar - resumiu o mandatário corintiano.
A situação do Corinthians no estadual ainda é difícil, mesmo após a vitória no clássico contra o Palmeiras. O Timão precisa vencer o Oeste e torcer para um tropeço do Guarani contra o São Paulo para ter chance de se classificar. Ambas as partidas ocorrem no domingo (26), às 16h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados