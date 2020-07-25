Andrés critica comentarista que sugeriu que o São Paulo elimine o Corinthians no Paulistão: 'Anti e anti'

Crédito: Peter Leone/O Fotográfico/Lancepress!

O Corinthians chegou na última rodada da fase de grupos do Paulistão com chances reais de classificação para as quartas de final da competição, mas para isso acontecer, não depende apenas de seus esforços, mas também do resultado do jogo do São Paulo. Nesta sexta-feira, o comentarista Fábio Sormani, da Fox Sports, engrossou o coro daqueles que acham que o Tricolor deveria "entregar" o jogo ao Guarani, e foi criticado por Andrés Sanchez.Por meio de sua conta oficial no Twitter, o presidente do Timão compartilhou um vídeo em que o jornalista expõe sua opinião sobre o assunto no programa "Fox Sports Rádio". No post seguinte, o mandatário corintiano colocou sua crítica em relação ao que falou Sormani e o classificou como "anti".

- Como pode um jornalista falar isso? Incrível! Anti e anti - disse Andrés. Em sua fala, durante o programa, Sormani pede sugere que o São Paulo "mate a cobra no ninho", em referência à força do Corinthians quando o clube chega a essas fases finais das competições. Além disso, o comentarista afirmou que com um time mediando, o Alvinegro foi capaz de derrotar o Palmeiras.

- O São Paulo tem planos de ser campeão, coisa que não consegue há muito tempo, desde 2005, e nos últimos anos só ganhou um título, que foi aquela Sul-Americana. Elimina o Corinthians, gente! O Corinthians é muito forte. Ah Sormani, você está com medo do Corinthians! Estou, óbvio que estou, se eu sou o São Paulo, estou com medo do Corinthians. Se eu sou o Palmeiras, estou com medo do Corinthians. Se eu sou o Santos, eu estou com medo do Corinthians, é óbvio que eu estou com medo do Corinthians, é um time muito forte - diz Fábio Sormani no vídeo, antes de completar: