Andrés admite que gastou mais do que deveria no Corinthians

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, juntamente com Roberto Gavioli, gerente financeiro do Timão, para comentar sobre as questões financeiras da equipe de Parque São Jorge.

Perguntado sobre o alto número de contratações - foram contratados 35 reforços desde o início da sua gestão em 2018 - o mandatário admitiu que gastou mais do que deveria.

- Contratação, seja cara ou barata, é a que dá certo. Alguns levam tempo para se adaptar ao clube e desenvolver. Acreditamos em todos os que estão aqui. Os que não acreditávamos, não estão mais. Darão bons resultados esse ano e excelentes resultados no ano que vem. Até pelo amadurecimento do grupo. Não me arrependo de nada. Gastamos um pouco mais do que devíamos - afirmou Andrés.

O presidente aproveitou para falar sobre os atrasos salariais do elenco, que chegaram a três meses.