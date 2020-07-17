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Andrés admite que gastou mais do que deveria no Corinthians

Em entrevista coletiva juntamente com Roberto Gavioli, gerente financeiro, presidente do Timão fez balanço sobre a questão financeira da sua gestão e admitiu maus investimentos...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 16:19

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 16:19

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, juntamente com Roberto Gavioli, gerente financeiro do Timão, para comentar sobre as questões financeiras da equipe de Parque São Jorge.
Perguntado sobre o alto número de contratações - foram contratados 35 reforços desde o início da sua gestão em 2018 - o mandatário admitiu que gastou mais do que deveria.
- Contratação, seja cara ou barata, é a que dá certo. Alguns levam tempo para se adaptar ao clube e desenvolver. Acreditamos em todos os que estão aqui. Os que não acreditávamos, não estão mais. Darão bons resultados esse ano e excelentes resultados no ano que vem. Até pelo amadurecimento do grupo. Não me arrependo de nada. Gastamos um pouco mais do que devíamos - afirmou Andrés.
O presidente aproveitou para falar sobre os atrasos salariais do elenco, que chegaram a três meses.
- Sobre as questões de salários, fizemos opções de segurar um pouco. Eles sabem o dia que vão receber. Está tudo sob controle. Poderíamos ter pago uma ou uma e meia. Nas próximas semanas, essas questões vão estar tudo em dia - finalizou.

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