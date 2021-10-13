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Andrei Girotto fala de gol histórico no Palmeiras e destaca atual momento do clube: ‘Continuo acompanhando’

Hoje zagueiro, o atleta passou pelo momento de reconstrução do Verdão e conversou com o LANCE!/NOSSO PALESTRA relembrando sua trajetória no clube...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 12:00

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 12:00

Crédito: Charly Triballeau/AFP
Ex-volante do Palmeiras, Andrei Girotto vive sua quinta temporada consecutiva no Nantes, da França, tradicional equipe do país e dona de oito títulos da Ligue 1, três da Copa, um da Copa da Liga e três da Supercopa. Titular absoluto do clube e consolidado na posição de zagueiro, Andrei conversou com o LANCE!/NOSSO PALESTRA, destacando o bom momento no velho continente e relembrando sua passagem pelo Verdão em 2015, quando foi campeão da Copa do Brasil.Vindo do América Mineiro, o volante, na época com 23 anos, jogou apenas por uma temporada pelo Palmeiras, porém o suficiente para ficar eternizado na história do clube e na memória dos torcedores. Em um momento de reconstrução da instituição, o jogador foi contratado no início da Era Crefisa e do diretor de futebol Alexandre Mattos.
- Foi um prazer fazer parte dessa reconstrução do Palmeiras, ainda mais finalizar com um título como a Copa do Brasil. Tenho contato com o Vitor Hugo e com o Thiago Santos. Ambos fizeram parte dessa reconstrução e que eu já tinha tido a oportunidade de jogar no América-MG – destacou Andrei.Sob comando de Oswaldo de Oliveira e posteriormente Marcelo Oliveira, o plantel palestrino passou por uma situação semelhante ao que a equipe de 2021 vive no atual momento da temporada. Contestados pela mídia, adversários e até mesmo uma parte da torcida, Andrei revela que o grupo se uniu e conseguiu
- É verdade, estávamos vivendo um momento difícil e esse título de uma confiança muito grande para a equipe e para o clube e logo depois vieram outros títulos e para mim foi um prazer fazer parte dessa conquista. A união, mesmo sendo uma reconstrução, conseguimos unir o time rapidamente, a energia do Allianz Parque na final foi maravilhosa – relembrou.
Com 18 partidas e dois gols vestindo o uniforme verde e branco, foi justamente na Copa do Brasil que Girotto viveu seu momento inesquecível no clube e um capítulo crucial na conquista do certame nacional daquela temporada.
Menos de dois minutos após Lisandro Lopez marcar o segundo gol do Internacional no Allianz Parque em jogo válido pelas quartas de final da competição, Andrei Girotto protagonizou uma cena emblemática para a história do título.
- Esse gol contra o Internacional, para mim foi o auge no Palmeiras, onde pude ajudar na classificação e logo depois conquistamos o título. Para mim foi um momento marcante e até hoje torcedores me mandam mensagens falando desse gol. Fico muito grato por esse carinho – relembrou.
Atual 9º colocado da Ligue 1, o Nantes encara o Paris Saint German em novembro, pela décima quarta rodada da competição nacional. Com a paralisação por conta da Data-Fifa, a equipe retorna a campo no próximo sábado, fora de casa, diante do Bordeaux, às 10h (horário de Brasília), em confronto válido pela décima rodada da liga.

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