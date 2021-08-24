Andreas, volta de Thiago Maia e quatro desfalques: Flamengo divulga relacionados para a Copa do Brasil

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo encerrou a preparação para iniciar o duelo diante do Grêmio, rival desta quarta, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, fora de casa. Antes de embarcar para Porto Alegre, o elenco treinou nesta manhã no Ninho do Urubu, e Renato Gaúcho já definiu os 25 relacionados (dois serão cortados) para a viagem. Andreas Pereira é a principal novidade na lista e deve fazer a sua estreia. Além de Andreas, que realizou o seu primeiro treino com o grupo na última segunda-feira, o Flamengo poderá contar com as voltas, Thiago Maia e Isla - recuperados de Covid-19 e fadiga muscular, respectivamente. E Léo Pereira, mesmo com um trauma no pé, viaja.

Por outro lado lado, Portaluppi segue sem poder contar com Piris da Motta, Renê e Rodrigo Caio, em processo de treinos leves no gramado, com fisioterapeutas, em meio ao planejamento do DM de reequilíbrio muscular - o Fla só irá utilizá-lo quando constatar que há condições físicas mais próximas do ideal.

O goleiro César também segue fora, em recuperação de grave lesão no joelho, totalizando quatro baixas.

Portanto, amanhã, o Flamengo deve ir a campo com: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Bruno Viana) e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Em tempo: o duelo entre Flamengo e Grêmio será realizado na Arena do Grêmio, a partir das 21h30 desta quarta-feira. O LANCE! transmitirá em Tempo Real o confronto, a ser televisionado por Globo, Premiere e SporTV.

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