Andreas Pereira recebe apoio de organizada do Flamengo em chegada ao Ninho do Urubu

O meia Andreas Pereira parece contar com o apoio da torcida do Flamengo após o erro que gerou o gol do título do Palmeiras na final da Libertadores, no último sábado, no Uruguai. Na chegada ao Ninho do Urubu, nesta terça-feira, o jogador encontrou torcedores de uma organizada do Rubro-Negro, que passaram palavras de carinho e incentivo.+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Em leve e curto papo, Andreas passou mais tempo ouvindo os membros, mas também falou do seu sentimento e fez promessa.

- Agradeço pela força e pelo carinho, desde o dia que cheguei aqui. O que eu mais queria era ganhar essa Libertadores. Claro que o que aconteceu, ainda saindo do meu pé, uma coisa muito triste, mas pode contar comigo que eu vou ficar aqui até ganhar a próxima - disse Andreas na conversa, em vídeo publicado pelo "Paparazzo Rubro-Negro" no Twitter.

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Com Andreas Pereira relacionado, o Flamengo entra em campo contra o Ceará, nesta noite, às 20h, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro precisa vencer para continuar com chances matemáticas de ser campeão (Veja prováveis escalações e onde assistir).