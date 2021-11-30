Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Andreas Pereira recebe apoio de organizada do Flamengo em chegada ao Ninho do Urubu
futebol

Andreas Pereira recebe apoio de organizada do Flamengo em chegada ao Ninho do Urubu

Meia errou e perdeu a bola para Deyverson, que fez o gol que decidiu a final da Libertadores para o Palmeiras, no último sábado, no Uruguai...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 13:00

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 13:00

O meia Andreas Pereira parece contar com o apoio da torcida do Flamengo após o erro que gerou o gol do título do Palmeiras na final da Libertadores, no último sábado, no Uruguai. Na chegada ao Ninho do Urubu, nesta terça-feira, o jogador encontrou torcedores de uma organizada do Rubro-Negro, que passaram palavras de carinho e incentivo.+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Em leve e curto papo, Andreas passou mais tempo ouvindo os membros, mas também falou do seu sentimento e fez promessa.
- Agradeço pela força e pelo carinho, desde o dia que cheguei aqui. O que eu mais queria era ganhar essa Libertadores. Claro que o que aconteceu, ainda saindo do meu pé, uma coisa muito triste, mas pode contar comigo que eu vou ficar aqui até ganhar a próxima - disse Andreas na conversa, em vídeo publicado pelo "Paparazzo Rubro-Negro" no Twitter.
+ Do início avassalador ao fim de temporada decepcionante: a passagem de Renato pelo Flamengo
Com Andreas Pereira relacionado, o Flamengo entra em campo contra o Ceará, nesta noite, às 20h, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro precisa vencer para continuar com chances matemáticas de ser campeão (Veja prováveis escalações e onde assistir).
Crédito: AndreasPereirarecebepalavrasdeapoiodeorganizadadoFlamengo(Foto:PaparazzoRubro-Negro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados