Andreas Pereira fala sobre futuro no Flamengo e erro contra Palmeiras: 'Já vi um milhão de vezes e tive sonhos'

O meia Andreas Pereira, do Flamengo, falou pela primeira vez sobre a falha cometida na final da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 27 de novembro, em Montevideu, no Uruguai. Em entrevista ao "ge", o jogador admitiu o baque após o lance, que custou o título continental, e contou que o reviu diversas vezes. Chegou até a ter sonhos com a situação.- Eu já vi um milhão de vezes. No momento, estava muito claro o que eu ia fazer e a bola acabou escapando. Já vi um milhão de vezes para ver o que aconteceu, o que poderia ter feito. Não só vi, tive vários sonhos - disse o meia.

- Para mim, dentro de campo, a final foi um dos jogos que me senti melhor. Não estava acreditando que aquilo tinha acontecido comigo em uma bola que arrisco 100 vezes nos jogos e nunca tinha perdido. Justamente na final, no título que eu mais queria ganhar, vim para o Brasil para ganhar esse título, e teve que acontecer comigo. Não quero que aconteça com nenhum companheiro e fiquei muito triste, foi uma decepção, mas... como vou dizer? Foi um momento de tristeza. Foi difícil - completou Pereira.

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A falha de Andreas abriu caminho para Deyverson marcar o gol do tricampeonato do Palmeiras. O resultado é sempre levado em conta nas discussões internas do Flamengo sobre o futuro do meia, que pertence ao Manchester United e tem contrato com o Rubro-Negro até junho.

Questionado sobre o sentimento caso não permaneça no Flamengo, Andreas disse que ao menos ficará tranquilo pelo reconhecimento dos torcedores sobre seu esforço.

- Frustração não. Vim para o Flamengo para mostrar meu futebol e vou mostrar muita coisa ainda. Claro que fica a decepção de não ter ganhado os títulos, com certeza, mas sempre tentei mostrar o meu valor dentro de campo e a torcida reconheceu. Não é por um lance que isso vai por água abaixo.

O jogador garantiu que a pressão pela falha ficou no passado e almeja construir novos capítulos vitoriosos pelo clube.

- Na primeira semana, minha família me ajudou bastante, a minha mulher... Mas agora tento pensar em coisas positivas. Aquele lance não vai apagar o que eu fiz pelo Flamengo antes e o que eu posso fazer ainda. Sou maior do que somente um lance que aconteceu - falou Andreas.Veja outros tópicos da entrevista

Final de 2021​- Não imaginava que fosse dessa forma. Estava vivendo uma boa fase, estava muito feliz e me senti amado por um clube da grandeza do Flamengo foi incrível. Da forma que acabou, na final da Libertadores, foi uma tristeza. Foi difícil entender o porquê depois de me sentir tão bem. Evito agora pensar nisso que já passou. Vou fazer meu melhor e sei que tenho capacidade para reverter essa situação e seguir em frente.

Conclusão do lance contra o Palmeiras

- Quando tem que acontecer, vai acontecer. Não tem jeito. Naquela bola ali, se eu não fizesse aquela ação ou se parar de jogar da forma que sei, vou parar de jogar bola. No campo, vou fazer de novo, errar de novo, tentar não errar, mas fazer o que é melhor.

Cobrança pessoal​- Eu sou um jogador que tem que tomar certas decisões dentro de campo para o nosso time. Às vezes, um passe para o atacante fazer um gol e nunca vou deixar de tentar esse passe. Vou tentar o meu melhor e essa pressão só existe de fora. Eu não sinto. Todo mundo que conhece futebol e sabe analisar, vai ver que não foi por erro meu (gols contra Vasco e Atlético-GO). Futebol é um esporte coletivo. Se toda bola que alguém perder sair um gol... Não é assim que funciona. Para essas coisas, não fico preocupado. Sei que é mais fácil falar que o Andreas Pereira errou, todo mundo vai querer ler isso, vai dar mais clique e atenção, mas estou tranquilo. Sei na minha cabeça o que é o futebol.

O preço de Andreas: 10 milhões de euros é barato?- Não fico prestando muita atenção nessas coisas, mas todo mundo sabe que eu priorizei o Flamengo. Todos no clube sabem disso. É difícil eu falar sobre meu próprio valor, mas um jogador do Manchester United por 10 milhões de euros... É para ficar mais barato? Estou fazendo o meu esforço, mas não posso opinar se é muito caro ou barato. Às vezes, o jogador quando é muito barato eles pensam: "Hum, alguma coisa não está certa". Então, jogador caro é bom.