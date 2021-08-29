Andreas Pereira exalta grandeza do Flamengo e comemora primeiro gol pelo clube: 'Muito feliz'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Andreas Pereira estreou sua passagem pelo Flamengo com o pé direito. Logo no primeiro jogo defendendo as cores do Rubro-Negro, o meio-campista marcou o último gol da goleada do time carioca sobre o Santos por 4 a 0, na Vila Belmiro, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Em entrevista ao Premeire, o Andreas revelou que sonhava em estrear com um gol e agradeceu a todos que o acolheram no clube.

> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniforme- Foi a estreia como eu imaginava, claro, sonhando sempre com o gol e fui feliz ali. Então, estou muito feliz. Quero agradecer a todo mundo que fez parte e que me acomodou, me fez sentir bem aqui no clube. Sou muito grato a isso.

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Andreas, inclusive, é torcedor de infância do Santos. No entanto, ele frisou que isso está no passado e que, hoje, está focado em defender o Flamengo, que, de acordo com ele, é o maior clube da América.