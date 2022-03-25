Andreas Pereira e Rodinei são baixas em treino do Flamengo

De olho na decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo treinou na manhã desta sexta no Ninho do Urubu. Na atividade, o técnico Paulo Sousa não contou com dois atletas: Rodinei, com desconforto na coxa direita, e Andreas Pereira, liberado pelo clube para resolver questões burocráticas junto à Polícia Federal. O Rubro-Negro aguarda o vencedor entre Fluminense e Botafogo.Contudo, Andreas Pereira e Rodinei não preocupam em relação à decisão do Carioca. O Flamengo volta a treinar neste sábado visando a partida de quinta.