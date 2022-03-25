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Andreas Pereira e Rodinei são baixas em treino do Flamengo

Volante foi liberado pelo clube para resolver questões burocráticas, enquanto o lateral-direito trabalhou na parte interna do CT...
LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 12:06

Publicado em 25 de Março de 2022 às 12:06

De olho na decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo treinou na manhã desta sexta no Ninho do Urubu. Na atividade, o técnico Paulo Sousa não contou com dois atletas: Rodinei, com desconforto na coxa direita, e Andreas Pereira, liberado pelo clube para resolver questões burocráticas junto à Polícia Federal. O Rubro-Negro aguarda o vencedor entre Fluminense e Botafogo.Contudo, Andreas Pereira e Rodinei não preocupam em relação à decisão do Carioca. O Flamengo volta a treinar neste sábado visando a partida de quinta.
Por outro lado, Rodrigo Caio, que ainda não estreou na temporada, e Bruno Henrique, que se recupera de uma luxação no ombro esquerdo, fizeram trabalhos à parte no gramado do CT. O zagueiro é baixa certa para a decisão, enquanto o atacante, que inicou o trabalho de transição, ainda é dúvida.
Crédito: RodineiematividadenoNinhodoUrubu,CTdoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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