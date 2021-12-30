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Andreas Pereira, do Flamengo, rebate comentários sobre falha crucial na Libertadores

Meio-campista fez postagem no Instagram, mostrando suas atividades físicas nas férias, e respondeu a torcedores...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 17:20

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 17:20

O elenco do Flamengo segue de férias, já que a reapresentação no Ninho do Urubu está agendada apenas para o dia 10 de janeiro, mas os jogadores já têm compartilhado as suas respectivas atividades físicas pessoais para manter a forma. Assim fez Andreas Pereira, que teve que ler comentários irônicos acerca de sua falha crucial na final da Libertadores de 2021. E o meio-campista rebateu:"Pra entregar", respondeu um seguidor, que leu a seguinte resposta do jogador do Flamengo:
- Bola pra frente que uma nova história vem por aí.
Já em outro comentário, Andreas destacou o seu empenho após ler que "o mesmo pé que malha é o que entrega":
Emprestado pelo Manchester United, Andreas Pereira tem vínculo com o Flamengo até junho de 2022. O meio-campista de 25 anos já manifestou o seu desejo de permanecer no Rubro-Negro, que teria que desembolsar cerca de 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115,5 milhões) pela aquisição na opção de compra. O clube ainda não definiu se tentará um acordo pelo atleta.
Crédito: AndreasPereiratemvínculocomoFlamengoatémeadosde2022(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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