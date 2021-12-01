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Andreas Pereira agradece apoio da torcida após vitória sobre o Ceará: 'A cada dia o Flamengo me surpreende'

Meia foi responsável por erro decisivo na final da Libertadores diante do Palmeiras, mas recebeu apoio de grande parte da torcida na última terça-feira, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 11:13

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 11:13

Após ter um sábado para esquecer por conta do erro decisivo na final da Libertadores que culminou com o título do Palmeiras, Andreas Pereira agradeceu o apoio da torcida do Flamengo após a vitória do rubro-negro carioca sobre o Ceará, na última terça-feira, em um Maracanã cheio para torcer pelo clube no Campeonato Brasileiro.- A cada dia mais o Flamengo me surpreende. O que eu senti hoje no Maracaña, só quem é Flamengo pode entender. Queria agradecer aos meus companheiros de equipe, toda a direção, a torcida que me recebeu hoje no CT e também pelas inúmeras mensagens de apoio. Continuamos todos juntos em busca da volta por cima. Obrigado, Nação! - disse o atleta nas redes sociais.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Antes do confronto contra a equipe cearense, Andreas Pereira recebeu um grupo de uma das torcidas organizadas do Flamengo. Na conversa, o atleta recebeu um voto de confiança, foi elogiado pelo trabalho que vem fazendo com a camisa da equipe carioca, mas também foi cobrado para que um erro como o que ocorreu na decisão da Libertadores não volte a acontecer.
Após a partida do último sábado, o camisa 18 teve que ser consolado pelos companheiros de clube após ser flagrado chorando copiosamente. David Luiz, um dos reforços mais recentes do vice-líder do Brasileirão, foi visto abraçado com o meia que pertence ao Manchester United e também demonstrou apoio na última publicação do jogador nas redes sociais.
Diversos atletas que atuam no Brasil e na Europa, e outros que já se aposentaram, também prestaram apoio a Andreas Pereira. Neymar, Memphis Depay, Kaká e Douglas Costa estão entre os que mandaram mensagens de carinho ao jogador de 25 anos.
Crédito: AndreastambémrecebeuapoiodogrupodejogadoresdoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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