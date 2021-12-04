André vence Yago e Fred e será o representante do Fluminense em votação de Craque da Galera

Um dos grandes destaques do ano, o volante André foi escolhido para ser o representante do Fluminense na votação de Craque da Galera do Campeonato Brasileiro. A premiação da CBF acontece após o término da competição e o jovem foi escolhido por votação popular dos torcedores, superando Yago Felipe e o ídolo Fred.Agora, o Moleque de Xerém concorre com os demais escolhidos de todos os clubes do Brasileirão. A votação é online através deste link. No momento, quem lidera é Hulk, do Atlético-MG, seguido por Michael, do Flamengo, João Paulo, do Santos, Roger Guedes, do Corinthians, e Yuri Alberto, do Internacional. André vem em seguida.

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​André, inclusive, terá um gostinho especial quando entrar em campo neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova. Ele reencontra o Bahia, clube onde começou a carreira nas categorias de base antes de chegar ao Fluminense em 2013. Nos dois duelos anteriores foram duas vitórias. O volante tem 24 jogos no Brasileirão, um gol e uma assistência.

Fluminense e Bahia se enfrentam pela penúltima rodada do Brasileirão. O Tricolor precisa vencer pelo menos um dos dois jogos restantes para se garantir no mínimo na zona de disputa das primeiras fases da Libertadores. Neste cenário, os únicos times que ainda poderiam passar o Tricolor na tabela em caso de derrota para Bahia ou Chapecoense seriam Ceará e América-MG, mas os dois se enfrentam nesta rodada e no pior caso o Flu ficaria em oitavo.