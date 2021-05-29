André traça meta de gols para o Campeonato Brasileiro

Crédito: Anderson Stevens/Sport

O fim de semana é de expectativa para André. O centroavante está de volta ao Sport e espera ajudar o time comandado por Umberto Louzer no Campeonato Brasileiro.

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Experiente, o jogador aposta que pode reviver ótimos momentos dentro de campo pelo Leão e coloca uma meta de gols para a competição.

‘Uma pena chegar só para o Brasileiro, mas me cobro muito. No mínimo 10 gols eu tenho que fazer’, afirmou.