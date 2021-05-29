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futebol

André traça meta de gols para o Campeonato Brasileiro

Atacante é a principal arma ofensiva do Leão e espera marcar ao menos 10 gols...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 20:06

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 20:06

Crédito: Anderson Stevens/Sport
O fim de semana é de expectativa para André. O centroavante está de volta ao Sport e espera ajudar o time comandado por Umberto Louzer no Campeonato Brasileiro.
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Experiente, o jogador aposta que pode reviver ótimos momentos dentro de campo pelo Leão e coloca uma meta de gols para a competição.
‘Uma pena chegar só para o Brasileiro, mas me cobro muito. No mínimo 10 gols eu tenho que fazer’, afirmou.
O primeiro desafio de André pelo Sport é o Internacional, time que costuma complicar quando joga no Beira-Rio.

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