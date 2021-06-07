André sobre revés na Ilha do Retiro: 'Não jogamos bem'

Crédito: Pedro Souza / Atlético

Na noite deste domingo, o Sport foi até a Ilha do Retiro e acabou superado por 1 a 0, resultado que deixou o sinal de alerta ligado dentro do Leão.

Na saída de campo, o atacante André foi sincero e admitiu que o time não fez uma boa partida e precisa se recuperar o mais rápido possível.

‘A gente fica chateado. Não fizemos um bom jogo. Não dá tempo de ficar chorando. Jogamos mal e perdemos. Agora é levantar a cabeça’, afirmou ao Premiere.