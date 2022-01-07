Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

André relembra passagem conturbada pelo Sport

Centroavante não conseguiu render dentro das quatro linhas por conta de problemas extracampo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 18:47

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 18:47

Na reta final da última temporada, o centroavante André colocou um ponto final em sua história no Sport e encerrou a sua terceira passagem no clube pernambucano.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Um dos principais motivos para a sua saída foi o extracampo, onde envolveu críticas da torcida e uma relação conturbada com a diretoria.
Devido aos problemas financeiros do clube, André foi uma das vítimas e não conseguia render o esperado dentro de campo.
Em conversa com o ge, ele explicou que não tinha cabeça para render dentro das quatro linhas e precisou sair.
‘Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Cuidar do extracampo, jogar futebol. Foi o que eu falei para o pessoal. Não estava conseguindo ser babá, diretor e ainda fazer gol. Então estava me atrapalhando. Estava me prejudicando e para não prejudicar o clube, eu preferi sair’, afirmou.
Aos 31 anos, André não esconde o carinho pelo Leão e acha que pode voltar no futuro, mas em outra situação.
‘Acho que dessa vez foi a última vez. Infelizmente. Até porque eu não sou nenhum garoto mais. Tenho meus 31 anos e quero buscar outros caminhos. Não vou dizer que não vou voltar nunca mais, mas como jogador acho bem complicado. Talvez em uma função diferente’. Finalizou.
Crédito: AndrénãofoibemcomacamisadoSport(AndersonStevens/Sport

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados