André relembra passagem conturbada pelo Sport

Na reta final da última temporada, o centroavante André colocou um ponto final em sua história no Sport e encerrou a sua terceira passagem no clube pernambucano.

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Um dos principais motivos para a sua saída foi o extracampo, onde envolveu críticas da torcida e uma relação conturbada com a diretoria.

Devido aos problemas financeiros do clube, André foi uma das vítimas e não conseguia render o esperado dentro de campo.

Em conversa com o ge, ele explicou que não tinha cabeça para render dentro das quatro linhas e precisou sair.

‘Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Cuidar do extracampo, jogar futebol. Foi o que eu falei para o pessoal. Não estava conseguindo ser babá, diretor e ainda fazer gol. Então estava me atrapalhando. Estava me prejudicando e para não prejudicar o clube, eu preferi sair’, afirmou.

Aos 31 anos, André não esconde o carinho pelo Leão e acha que pode voltar no futuro, mas em outra situação.

‘Acho que dessa vez foi a última vez. Infelizmente. Até porque eu não sou nenhum garoto mais. Tenho meus 31 anos e quero buscar outros caminhos. Não vou dizer que não vou voltar nunca mais, mas como jogador acho bem complicado. Talvez em uma função diferente’. Finalizou.