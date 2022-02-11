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André Mazzuco, ex-Vasco e Cruzeiro, é o novo diretor de futebol do Botafogo

Profissional vai assumir função que era de Eduardo Freeland, que retorna para as categorias de base; anúncio foi feito por John Textor...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 00:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 00:23
O Botafogo tem um novo homem forte do futebol. O clube anunciou na noite desta quinta-feira a chegada de André Mazzuco como diretor executivo de futebol. Ele chega para ocupar a função de Eduardo Freeland, que retorna para trabalhar com as categorias de base.+ Água no pescoço: Textor avalia mudanças no Botafogo e Enderson está ameaçado como técnico
O anúncio também foi feito por John Textor, que começa a fazer as primeiras ações da SAF, por meio das redes sociais. O profissional já começa a trabalhar a partir desta sexta-feira.
- Agradeço a oportunidade para iniciar esse grande desafio de representar essa instituição gigantesca em um projeto modelo no futebol brasileiro. O Botafogo está se reposicionando no mercado do futebol. Sob a liderança do Textor e do Jorge Braga, estou muito entusiasmado para iniciarmos este novo projeto no Clube e recolocarmos o Botafogo em um nível do tamanho de sua grandeza - afirmou André Mazzuco.
Mazzuco teve passagens recentes por Vasco e Cruzeiro. Além disso, também soma trabalhos em Santos, Coritiba e Paraná.
Em nota, o Alvinegro escreveu que "Novidades no Departamento de Futebol serão anunciadas nos próximos dias."
Crédito: BrunoMazzucoéonovodiretordoBotafogo(IgorSales/Cruzeiro

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