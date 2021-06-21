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futebol

André lamenta mais um revés do Sport no Brasileirão

Atacante espera que o time aprenda com os erros para encarar o Corinthians no meio da semana...

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 22:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jun 2021 às 22:55
Crédito: Anderson Stevens/Sport
O domingo do Sport termina de maneira amarga. Fora de casa, o Leão foi superado por 1 a 0 pelo Juventude e perdeu a chance de somar pelo menos mais um ponto na tabela.
O centroavante André não escondeu a chateação pelo revés e projeta o encontro diante do Corinthians.
'A gente estava até melhor, com o controle da partida, jogando fora de casa. Temos erros que não podemos ter, infantil. Levantar a cabeça. A gente errou. Ver o que precisa melhorar para buscar a vitória contra o Corinthians', declarou ao Premiere.
Com o placar adverso, o Sport encerra a rodada na 15ª colocação, com 4 pontos conquistados.

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