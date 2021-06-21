André lamenta mais um revés do Sport no Brasileirão

Crédito: Anderson Stevens/Sport

O domingo do Sport termina de maneira amarga. Fora de casa, o Leão foi superado por 1 a 0 pelo Juventude e perdeu a chance de somar pelo menos mais um ponto na tabela.

O centroavante André não escondeu a chateação pelo revés e projeta o encontro diante do Corinthians.

'A gente estava até melhor, com o controle da partida, jogando fora de casa. Temos erros que não podemos ter, infantil. Levantar a cabeça. A gente errou. Ver o que precisa melhorar para buscar a vitória contra o Corinthians', declarou ao Premiere.