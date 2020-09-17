André garante tranquilidade em estreia e exalta integração da base no Fluminense

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A importância das categorias de base no Fluminense não é uma novidade. Em 2020, a história não é diferente. Jogo após jogo alguns jovens formados em Xerém ganham oportunidades na equipe titular, mesmo que inicialmente por apenas alguns minutos. Depois de Calegari e Luiz Henrique, foi a vez de André fazer a estreia em um jogo oficial pelos profissionais. Ele já havia entrado em amistoso contra o Botafogo, mas ganhou a oportunidade nos minutos finais da vitória por 2 a 1 contra o Atlético-GO, no Maracanã.

- Sensação muito boa de estrear oficialmente pelo Fluminense. Eu estava esperando esse momento, mas com calma sempre. Meus companheiros e o Odair me deram confiança para entrar. A gente sempre imagina entrar nos jogos. Em casa também, fico mentalizando para entrar tranquilo. Eu já estava esperando minha oportunidade há algum tempo. Hoje ela veio e eu estava bastante tranquilo. O Atlético-GO é um time muito bem treinado pelo Mancini e organizado, mas conseguimos um gol de bola parada que decidiu a partida - afirmou o jovem após a partida.

Assim como vários atletas jovens que treinam com o profissional, André tem contato com o elenco durante as atividades, mas joga pelo sub-20 para manter o ritmo. Ele, inclusive, iria com a base para o duelo com o Bangu, pelo Carioca da categoria no mesmo dia, mas ganhou a chance após a lesão de Yuri.