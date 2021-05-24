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futebol

André desembarca em Recife e manda recado para a torcida do Sport

Centroavante é uma das esperanças do Leão para a disputa do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 15:41

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 15:41

Crédito: Divulgação/Sport
Um dia após o vice-campeonato estadual, o Sport ganhou um motivo para curar a ressaca. Trata-se do atacante André, que chegou ao Recife e mandou recado para o torcedor.
+ São Paulo, Flamengo, Grêmio… Confira a relação dos campeões estaduais de 2021
Animado pela sua terceira passagem pela Ilha do Retiro, André não tem dúvidas que o casamento no Leão dará resultado e está confiante no desempenho do time para o Campeonato Brasileiro.
‘Gostei da camisa, vestiu bem, como sempre. Muito contente em poder voltar para cá, poder rever essa cidade, voltar para esse clube. Acho que agora é só trabalhar para poder estar em forma e jogar o quanto antes. Estou de volta, muito feliz. Uma pena não poder encontrar a torcida no estádio por conta da pandemia. Acho que a gente vai fazer um campeonato muito bom e a gente vai ser feliz novamente’, afirmou.
Reestreia
Regularizado no BID da CBF, André vai depender da comissão técnica. Se tudo ocorrer bem, ele joga contra o Inter, em duelo marcado no próximo domingo.

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