André desembarca em Recife e manda recado para a torcida do Sport

Crédito: Divulgação/Sport

Um dia após o vice-campeonato estadual, o Sport ganhou um motivo para curar a ressaca. Trata-se do atacante André, que chegou ao Recife e mandou recado para o torcedor.

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Animado pela sua terceira passagem pela Ilha do Retiro, André não tem dúvidas que o casamento no Leão dará resultado e está confiante no desempenho do time para o Campeonato Brasileiro.

‘Gostei da camisa, vestiu bem, como sempre. Muito contente em poder voltar para cá, poder rever essa cidade, voltar para esse clube. Acho que agora é só trabalhar para poder estar em forma e jogar o quanto antes. Estou de volta, muito feliz. Uma pena não poder encontrar a torcida no estádio por conta da pandemia. Acho que a gente vai fazer um campeonato muito bom e a gente vai ser feliz novamente’, afirmou.

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