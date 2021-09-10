André Damaceno, do Fluminense sub-20, comenta atuação e projeta clássico: 'Em busca da classificação'

No Fluminense desde 2020, André Damaceno é uma das joias de Xerém. O zagueiro de 19 anos integra a equipe principal do sub-20 e tem chamado a atenção no setor defensivo. Destaque na última rodada, contra o Palmeiras pelo Brasileiro, o jovem celebrou os comentários positivos sobre a sua atuação, mas afirma que ainda há espaço para evoluir.- Eu fico muito feliz com a minha atuação, a equipe do Palmeiras é excelente e sabíamos que seria um confronto muito difícil. Os elogios são importantes, é o reconhecimento do nosso bom trabalho, mas temos que manter os pés no chão, trabalhar para melhorar, pois temos muito para evoluir e campeonato pela frente - disse.