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André Damaceno, do Fluminense sub-20, comenta atuação e projeta clássico: 'Em busca da classificação'

Zagueiro do sub-20 falou sobre desempenho contra o Palmeiras e demonstrou confiança para enfrentar o Botafogo neste domingo...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 18:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 18:26
Crédito: Alexandre Neto
No Fluminense desde 2020, André Damaceno é uma das joias de Xerém. O zagueiro de 19 anos integra a equipe principal do sub-20 e tem chamado a atenção no setor defensivo. Destaque na última rodada, contra o Palmeiras pelo Brasileiro, o jovem celebrou os comentários positivos sobre a sua atuação, mas afirma que ainda há espaço para evoluir.- Eu fico muito feliz com a minha atuação, a equipe do Palmeiras é excelente e sabíamos que seria um confronto muito difícil. Os elogios são importantes, é o reconhecimento do nosso bom trabalho, mas temos que manter os pés no chão, trabalhar para melhorar, pois temos muito para evoluir e campeonato pela frente - disse.
O jogador também aproveitou para projetar o próximo confronto pelo Brasileiro sub-20, contra o Botafogo. Segundo André, a equipe está confiante em levar a melhor no clássico vovô.
- A preparação tem sido muito boa, estamos treinando bem, focados e todos em prol do mesmo objetivo. Sabemos que será mais uma partida difícil, clássico, não tem como ser diferente, mas estamos preparados e vamos em busca da classificação - afirmou.
Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Botafogo, às 15h, no Centro de Formação de Atletas do Botafogo, em partida válida pelo Brasileiro sub-20. O jogo será transmitido pela CBF TV.

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