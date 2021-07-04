Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • André comenta vitória do Fluminense e primeiro gol no profissional: 'É um dia pra nunca ser esquecido'
futebol

André comenta vitória do Fluminense e primeiro gol no profissional: 'É um dia pra nunca ser esquecido'

O meia entrou nos minutos finais e marcou o gol da vitória nos acréscimos; Tricolor estava há 4 rodadas sem os três pontos...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 18:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 18:48
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0 neste domingo, na Neo Química Arena. A vitória foi assinada por André, que fez o gol nos acréscimos finais da partida, marcando pela primeira vez no elenco profissional. O jovem de 19 anos, ainda tímido para entrevistas, comentou brevemente a sensação de pontuar para o Tricolor. - É um dia pra nunca ser esquecido, muito feliz por ter entrado no finalzinho e ter feito o primeiro gol como profissional, então a felicidade é dobrada. Quero agradecer todo mundo e à minha família que sempre esteve comigo.
> Confira a classificação da Série A do BrasileirãoCom os três pontos, o Tricolor ultrapassou o Flamengo na classificação da Série A do Brasileirão. Na próxima rodada, o Fluminense encara o Ceará na quarta-feira (7), às 21h30, em São Januário. A partida será transmitida pelo Premiere e no Tempo Real do LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados