André comenta vitória do Fluminense e primeiro gol no profissional: 'É um dia pra nunca ser esquecido'

O Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0 neste domingo, na Neo Química Arena. A vitória foi assinada por André, que fez o gol nos acréscimos finais da partida, marcando pela primeira vez no elenco profissional. O jovem de 19 anos, ainda tímido para entrevistas, comentou brevemente a sensação de pontuar para o Tricolor. - É um dia pra nunca ser esquecido, muito feliz por ter entrado no finalzinho e ter feito o primeiro gol como profissional, então a felicidade é dobrada. Quero agradecer todo mundo e à minha família que sempre esteve comigo.