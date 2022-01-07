Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • André Chame exalta entusiasmo de John Textor com o Botafogo: 'Quer fazer história no futebol brasileiro'
futebol

André Chame exalta entusiasmo de John Textor com o Botafogo: 'Quer fazer história no futebol brasileiro'

Porta-voz do Alvinegro nas negociações com o investidor diz que Textor está empolgado com o carinho da torcida e quer fazer trabalho de grande porte no clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 15:49

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 15:49

A expectativa para o Botafogo se transforme em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) com a chegada do investidor John Textor na tarde desta sexta-feira (7) ao Rio de Janeiro. Porta-voz oficial das negociações do Alvinegro com Textor, André Chame falou sobre o andamento dos trâmites entre as partes. - A chegada é o resultado de um longo período de negociações. Ainda faltam detalhes finais para serem ajustados com o John (Textor). Esperamos acertar nas próximas horas para, aí sim, assinar a oferta vinculante - declarou.
O advogado adiantou como está o sentimento de Textor em relação a se tornar acionista da SAF do Botafogo.
- Ele se mostra muito entusiasmado com o calor da torcida, com a interação nas redes sociais e tem mostrado vontade de fazer um grande trabalho no Botafogo - garantiu. Em seguida, o porta-voz do Alvinegro nas negociações contou os planos do investidor. O LANCE! detalhou metas que John Textor tem para o Botafogo.
- Ele contou que gostaria de ter um clube tradicional. O interesse é ter um clube com torcida para fazer história no futebol brasileiro - disse.
André Chame também detalhou como é o processo até que o Botafogo adote o modelo da SAF.
- O clube tem seus órgãos, que são soberanos. O seu Conselho Fiscal que dá seu parecer, o Conselho Deliberativo, que aprecia e, no final, há Assembleia geral. Os órgãos é que tem de decidir - disse.
A votação no CD acontecerá no dia 13 e, no dia seguinte, haverá a Assembleia Geral. Após a aprovação, a expectativa é de a conclusão do acordo aconteça em 60 dias.
Crédito: ChamecontouospróximospassosparaBotafogosetornarSAF(Reprodução/BotafogoTV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida
Imagem de destaque
Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré
Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados