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André celebra vitória do Fluminense e momento na carreira: 'A oportunidade veio e pude ser feliz'

Volante comentou sobre a oportunidade de atuar como titular no Fluminense e elogiou o desempenho do grupo na vitória em Chapecó...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 23:44

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 23:44
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Nesta terça-feira, o Fluminense venceu a Chapecoense por 2 a 1, na Arena Condá, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileiro. Após a partida, André celebrou o retorno positivo que tem recebido sobre suas atuações individuais, e comemorou os três pontos fora de casa.- Fico muito feliz por estar recebendo a oportunidade [de estar no time titular]. Venho em uma crescente, estreando muito forte e graças a Deus a oportunidade veio e eu pude ser feliz. Agora é dar continuidade. Estou feliz pelo grupo, nosso time está crescendo e a gente mereceu essa vitória porque trabalhamos bastante - disse o volante, que participou da jogada do primeiro gol do Time de Guerreiros.
> Confira a classificação da Série A do Brasileirão
Com o resultado, o Fluminense encerrou o primeiro turno do campeonato subindo para a sétima colocação da tabela, com 25 pontos. No domingo, o Tricolor enfrenta o São Paulo, às 20h30, no Maracanã.

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