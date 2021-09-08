André celebra vitória do Fluminense e momento na carreira: 'A oportunidade veio e pude ser feliz'

Nesta terça-feira, o Fluminense venceu a Chapecoense por 2 a 1, na Arena Condá, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileiro. Após a partida, André celebrou o retorno positivo que tem recebido sobre suas atuações individuais, e comemorou os três pontos fora de casa.- Fico muito feliz por estar recebendo a oportunidade [de estar no time titular]. Venho em uma crescente, estreando muito forte e graças a Deus a oportunidade veio e eu pude ser feliz. Agora é dar continuidade. Estou feliz pelo grupo, nosso time está crescendo e a gente mereceu essa vitória porque trabalhamos bastante - disse o volante, que participou da jogada do primeiro gol do Time de Guerreiros.