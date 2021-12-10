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André celebra oportunidade no elenco do Fluminense e projeta Libertadores: 'Pegar a fase de grupos'

André relembrou a temporada, comemorou a titularidade no Fluminense e agradeceu o apoio da torcida durante o Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 23:58

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 23:58

Nesta quinta, o Fluminense venceu a Chapecoense por 3 a 0, no Maracanã, em jogo válido pela última rodada. Além de marcar o fim da temporada, a vitória garantiu a classificação do Tricolor para a primeira fase da Libertadores. Após a partida, André relembrou a campanha de 2021 e sua trajetória no elenco principal do clube.- Foi uma temporada muito difícil para mim, principalmente no começo, quando eu não tinha muitas oportunidades. Em algumas vezes, pensei que ia sair [do Fluminense], não sabia se saía ou ficava, mas graças a Deus recebi a oportunidade. Nunca parei de trabalhar e perseverei. Quero deixar um agradecimento para a minha família, meu irmão, que largou tudo para ficar comigo, e o torcedor, que desde o começo esteve ao meu lado, até quando eu não tinha oportunidade. Estou muito feliz - disse o jovem.
O volante, eleito uma das revelações do Brasileiro, também projetou a etapa inicial do torneio continental. Segundo ele, o Flu precisa focar em conseguir a vaga na fase de grupos da competição.
- Infelizmente, não conseguimos a vaga direta, mas empenho não faltou. Agora é focar em fazer uma boa pré-temporada e pegar a fase de grupos - disse André.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroO Tricolor quase conquistou a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, mas o gol do Red Bull Bragantino afastou o clube do sexto lugar. Com 54 pontos, o Fluminense encerra o Brasileiro na sétima colocação. Em 38 jogos, o Tricolor acumulou 15 vitórias, nove empates e 14 derrotas.
Crédito: AndréconquistouatitularidadenoFluminensenestatemporada(Foto:LucasMerçon/Fluminense

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