André celebra oportunidade no elenco do Fluminense e projeta Libertadores: 'Pegar a fase de grupos'

Nesta quinta, o Fluminense venceu a Chapecoense por 3 a 0, no Maracanã, em jogo válido pela última rodada. Além de marcar o fim da temporada, a vitória garantiu a classificação do Tricolor para a primeira fase da Libertadores. Após a partida, André relembrou a campanha de 2021 e sua trajetória no elenco principal do clube.- Foi uma temporada muito difícil para mim, principalmente no começo, quando eu não tinha muitas oportunidades. Em algumas vezes, pensei que ia sair [do Fluminense], não sabia se saía ou ficava, mas graças a Deus recebi a oportunidade. Nunca parei de trabalhar e perseverei. Quero deixar um agradecimento para a minha família, meu irmão, que largou tudo para ficar comigo, e o torcedor, que desde o começo esteve ao meu lado, até quando eu não tinha oportunidade. Estou muito feliz - disse o jovem.