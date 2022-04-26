Anderson Conceição reforça confiança em Zé Ricardo no comando do Vasco: 'Acreditamos no trabalho'

O Vasco está pressionado e precisa começar a vencer na Série B do Brasileirão para dar confiança ao trabalho do técnico Zé Ricardo. Para o zagueiro cruz-maltino, Anderson Conceição, o time acredita no trabalho, está fechado com o treinador e somente as vitórias vão apagar o início negativo na competição.> Confira a tabela da Série B do Brasileirão​> Vasco busca melhora na finalização e novos protagonistas para reencontro com a vitória na Série B

- Realmente a gente tá fechado com o nosso treinador e acreditamos no trabalho. Infelizmente, começamos a Série B sem um resultado positivo. Mas o time vem evoluindo - afirmou o zagueiro, que emendou justificando a evolução do grupo e projetou os objetivos para a partida desta quarta-feira.

- No último jogo acabou 0 a 0 e a defesa não tomou gol. Amanhã temos um grande jogo e nosso maior objetivo é conseguir essa primeira vitória para tirar esse início negativo e dar um start na Série B.

Até o momento, o Gigante empatou nas três primeiras rodadas e, com isso, conquistou apenas três pontos. Vasco e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão.