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  • Anderson Conceição reforça confiança em Zé Ricardo no comando do Vasco: 'Acreditamos no trabalho'
futebol

Anderson Conceição reforça confiança em Zé Ricardo no comando do Vasco: 'Acreditamos no trabalho'

Zagueiro do Cruz-Maltino analisa que o time está evoluindo e quer vitória para apagar início negativo na Série B do Brasileirão...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 17:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 17:39
O Vasco está pressionado e precisa começar a vencer na Série B do Brasileirão para dar confiança ao trabalho do técnico Zé Ricardo. Para o zagueiro cruz-maltino, Anderson Conceição, o time acredita no trabalho, está fechado com o treinador e somente as vitórias vão apagar o início negativo na competição.> Confira a tabela da Série B do Brasileirão​> Vasco busca melhora na finalização e novos protagonistas para reencontro com a vitória na Série B
- Realmente a gente tá fechado com o nosso treinador e acreditamos no trabalho. Infelizmente, começamos a Série B sem um resultado positivo. Mas o time vem evoluindo - afirmou o zagueiro, que emendou justificando a evolução do grupo e projetou os objetivos para a partida desta quarta-feira.
- No último jogo acabou 0 a 0 e a defesa não tomou gol. Amanhã temos um grande jogo e nosso maior objetivo é conseguir essa primeira vitória para tirar esse início negativo e dar um start na Série B.
Até o momento, o Gigante empatou nas três primeiras rodadas e, com isso, conquistou apenas três pontos. Vasco e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão.
Crédito: AndersonConceiçãoprojetavitórianojogocontraaPontePreta(Foto:DanielRamalho/Vasco

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