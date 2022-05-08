Anderson Conceição diz que para jogar no Vasco 'tem que ter personalidade' e afirma: 'Vou correr pelo Zé sempre'

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- Eu vou correr pelo Zé sempre. Tenho uma gratidão enorme por ele. Quando ele me ligou em dezembro para vir foi de coração. Vou sempre correr por ele e fazer com que meus companheiros o façam também. É um dos caras que é o primeiro a chegar no clube e o último a sair de tanto que vive esse clube. Sabemos que Série B nunca vai ter jogo fácil. Sabemos que precisamos melhorar, somos uma equipe muito humilde e trabalhadora. Estamos fazendo de tudo para colocar o Vasco na Série A. O caminho é difícil, mas temos um treinador que tem o carinho de todos no grupo - acrescentou.

O Gigante da Colina não fez um bom primeiro tempo e teve muita dificuldade para incomodar o gol adversário. No entanto, com as entradas de Carlos Palacios, Juninho e Figueiredo, a equipe teve mais ímpeto ofensivo e conseguiu deixar o gramado com os três pontos.

Por fim, Anderson Conceição também salientou que o time deve seguir em frente e tentar afastar a sombra da campanha do ano passado. É um novo elenco, com peças diferentes e que disputa uma nova edição da Série B.

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