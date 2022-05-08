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  • Anderson Conceição diz que para jogar no Vasco 'tem que ter personalidade' e afirma: 'Vou correr pelo Zé sempre'
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Anderson Conceição diz que para jogar no Vasco 'tem que ter personalidade' e afirma: 'Vou correr pelo Zé sempre'

Zagueiro afirmou que o time lutou até o fim para sair com a vitória e encostar no G4. Ele também disse que o Cruz-Maltino deve focar no presente para afastar a sombra de 2021...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 22:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 22:40
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Eu vou correr pelo Zé sempre. Tenho uma gratidão enorme por ele. Quando ele me ligou em dezembro para vir foi de coração. Vou sempre correr por ele e fazer com que meus companheiros o façam também. É um dos caras que é o primeiro a chegar no clube e o último a sair de tanto que vive esse clube. Sabemos que Série B nunca vai ter jogo fácil. Sabemos que precisamos melhorar, somos uma equipe muito humilde e trabalhadora. Estamos fazendo de tudo para colocar o Vasco na Série A. O caminho é difícil, mas temos um treinador que tem o carinho de todos no grupo - acrescentou.
O Gigante da Colina não fez um bom primeiro tempo e teve muita dificuldade para incomodar o gol adversário. No entanto, com as entradas de Carlos Palacios, Juninho e Figueiredo, a equipe teve mais ímpeto ofensivo e conseguiu deixar o gramado com os três pontos.
Por fim, Anderson Conceição também salientou que o time deve seguir em frente e tentar afastar a sombra da campanha do ano passado. É um novo elenco, com peças diferentes e que disputa uma nova edição da Série B.
+ ATUAÇÕES: Palacios e Figueiredo entram e são os destaques do Vasco; Gabriel Pec marca o gol da vitória
- É importante em todos os momentos, especialmente os mais difíceis. É isso que estamos tentando fazer dentro do Vasco, uma nova família em 2022, nova identidade. Sabemos que o passado é muito difícil, mas temos que trabalhar pensando no presente. Estamos criando uma família em 2022 para colher os frutos nesse campeonato. Todo mundo humilde e com os pés no chão para conseguir nosso objetivo que é o acesso - finalizou.

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