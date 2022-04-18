Anderson Conceição apresenta melhoras de dores na coxa; zagueiro do Vasco ainda será reavaliado

Ainda sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira, dia da reapresentação do elenco. O clube informou que Anderson Conceição não reclamou de novas dores na coxa direita, algo que ocorreu no jogo contra o CRB, no último sábado, cujo placar foi o de 1 a 1, pela segunda rodada competição nacional. Ele será reavaliado.-> Vasco chega ao 10º jogo seguido sem vencer na Série B. Confira a sequência

- Informamos que o zagueiro Anderson Conceição se reapresentou sem queixas nesta segunda-feira (18/04) e será reavaliado novamente ao longo da semana visando o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Anderson deixou o duelo diante do CRB, no último sábado (16/04), após reclamar de dores na coxa direita - destacou o Vasco, através da assessoria de imprensa.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Anderson Conceição foi o capitão do Vasco no jogo passado, já que Nene se envolveu em uma polêmica na primeira rodada e acabou perdendo a braçadeira.

O próximo compromisso do Vasco é nesta sexta-feira. A equipe vai duelar com a Chapecoense, fora de casa. Será a terceira tentativa da equipe de Zé Ricardo de obter a primeira vitória na competição.