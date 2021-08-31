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Anderlecht não envia proposta, e Rafael Navarro continua no Botafogo; renovação segue emperrada

Interesse belga não passa de contatos com empresários, e clube não se movimenta no último dia de janela. Renovação do atacante com o Alvinegro continua complicada...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 20:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 20:52
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Rafael Navarro fica no Botafogo. Pelo menos por enquanto, é claro. O Anderlecht fez nenhuma movimentação oficial para contratar o atacante nesta terça-feira, o último dia de transferências na Bélgica, e o camisa 99 permanece normalmente no clube de General Severiano.
+ Com Luiz Henrique e Carlinhos, Enderson aposta em rostos conhecidos para reforçar o Botafogo
O interesse belga não passou de conversas entre os empresários do jogador com o Anderlecht. O Botafogo não recebeu nenhum tipo de proposta oficial por parte da equipe europeia.Os países com mercados ainda abertos no Velho Continente são Armênia, Bulgária, Eslováquia, Israel, Moldávia, República Tcheca, Romênia, Rússia, San Marino, Sérvia, Turquia e Ucrânia. O Botafogo não recebeu, até este momento, nenhuma proposta para Rafael Navarro deixar o clube de forma imediata.
Portanto, o camisa 99 permanece na rotina do Glorioso. Ele é o jogador com mais participações diretas em gols na Série B, sendo sete bolas na rede e seis assistências. Ele não jogará contra o Remo, no próximo sábado, por estar suspenso.E A RENOVAÇÃO?​É muito provável que Rafael Navarro jogue o restante da Série B do Brasileirão no Botafogo. Mas e o futuro? No momento, os próximos capítulos do atacante parecem estar longe do Estádio Nilton Santos.
+ Chay e Navarro são peças fundamentais para o acesso do Botafogo à Série A
A renovação do camisa 99 com o Alvinegro continua muito complicada. O atual vínculo do atleta com o clube se encerra em dezembro de 2021 e a chance de ele deixar o Alvinegro de graça ao fim da temporada existe.
Os valores pedidos pelo estafe de Rafael Navarro são fora da realidade do Botafogo. Entre luvas e salários, o Alvinegro não consegue cobrir a proposta mostrada pelos representantes do atleta. O clube ainda mantém esperança de assinar um novo vínculo com o jogador e até fez uma nova proposta na última semana, mas a expectativa é baixa.

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