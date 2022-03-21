Ancelotti após derrota no El Clásico: 'Não temos que fazer drama'

Carlo Ancelotti optou por colocara culpa da goleada sofrida para o Barcelona no El Clásico sobre os seus ombros. No entanto, o comandante italiano afirmou que o resultado não seria motivo de um drama no clube, uma vez que a equipe merengue lidera a La Liga com nove pontos de vantagem para o Sevilla.- É duro perder um clássico, porque perder para o Barcelona dói. Temos que ter tranquilidade e calma, recuperar os lesionados. Nós sentimos, mas não temos que fazer um drama.

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Sem Karim Benzema, lesionado, Ancelotti decidiu usar o meia Modric como um falso nove, mas a opção não deu certo. Após um início empolgante, o Real Madrid não conseguiu produzir jogadas interessantes no setor ofensivo sem a principal referência.

Com a pausa por conta da Data Fifa, o clube merengue volta aos gramados no próximo dia dois de abril e irá encarar o Celta de Vigo. Na sequência, os Blancos também já vão pensar no duelo contra o Chelsea pelas quartas de final da Champions League.