Análise Retrô: O Palmeiras conquistava o mundo no Maracanã em 1951

Crédito: Momento exato do gol de Liminha, que carimbou a conquista da Copa Rio de 1951 (Foto; Divulgação/Palmeiras

Estreando em algumas horas no Mundial de Clubes, no Qatar, diante do Tigres do México, o Palmeiras participa pela terceira vez do torneio, sendo a primeira nos moldes atuais. Vitorioso em 1951 sob a Juventus, em partida realizada no Maracanã, e derrotado em 1999 diante do poderoso Manchester United, o Verdão chega em 2021 com a missão de parar o duríssimo Bayern de Munique.Muitas vezes contestada por rivais e causa de certa indecisão da própria FIFA, a polêmica conquista do Palmeiras na Copa Rio de 1951 completa 70 anos em 2021. Embora ainda hoje exista um grande debate no mundo futebolístico acerca da importância do torneio, o troféu foi tratado por parte da imprensa da época como um Mundial e símbolo de um recomeço do futebol brasileiro após o triste episódio do Maracanazo em 1950.

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Além das três equipes que serviam como bases de suas seleções nacionais, ainda participaram do torneio, o Áustria Viena (campeão austríaco da temporada 1949/50 e terceiro colocado na temporada 1950/1951), Sporting (campeão português da temporada 1950/51), Nice (campeão francês da temporada 1950/51) e a poderosa Juventus de Turim, campeã italiana da temporada 1949/50 e terceira colocada no ano seguinte.Fechando os oito participantes, o Palmeiras foi convidado, uma vez que era o detentor do Campeonato Paulista de 1950, Torneio Rio-São Paulo de 1951 e bicampeão da Taça Cidade de São Paulo (1950 e 1951).

Tendo quase um mês de preparação exclusiva para o campeonato, o Palmeiras sediou a chave localizada em São Paulo, no Pacaembu, ao lado de Olympique de Nice, Estrela Vermelha e Juventus. Já no grupo B, o Vasco hospedava Sporting, Nacional e Áustria Viena no Maracanã.

Mesmo com o apoio incessante da torcida com aproximadamente 30 mil torcedores no recém inaugurado Pacaembu, o clube palestrino comandado pelo uruguaio Ventura Cambón conseguiu a classificação apenas com a segunda colocação. Vitórias por 3–0 no Nice, 2–1 sob o Estrela Vermelha e um duro revés por 4–0 diante da Juventus colocaram o alviverde cara a cara com o duríssimo Vasco nas semifinais realizadas no Rio de Janeiro.

Jogando longe de seus domínios, o Palmeiras derrotou os cariocas por 2 a 1 no primeiro jogo e segurou um empate sem gols no segundo, garantindo a vaga na final diante da Juventus, algoz alviverde na primeira fase, que havia passado com tranquilidade sob o Áustria Viena. Pouco mais de um ano após o Maracanazo, os brasileiros novamente poderiam ver o Brasil — dessa vez representado por um clube — em uma decisão no mesmo palco do trauma de 1950.

Se no Brasil o clima era de reerguer a moral e conseguir novamente confiança, na Itália os jornais estampavam o otimismo europeu em levar mais uma conquista mundial para o velho continente, em alusão as Copas de 1934 e 1938, vencidas pela Itália.

Vale ressaltar, que o goleiro titular e ídolo Oberdan Cattani vivia maus momentos ao longo da competição e após a derrota por 4–0 diante da mesma Juventus na primeira fase foi sacado do time para a entrada do reserva Fábio Crippa. Com o resultado negativo nas costas do veterano e o bom desempenho de Fabio nas semifinais, o jovem de 22 anos foi mantido para a grande final.Escalação alviverde para a final (Via: TaticalPad)Entrando no gramado do Maracanã aos gritos de “Brasil, Brasil”, os onze titulares corriam segurando a bandeira brasileira, gesto muito parecido com o da Arrancada Heroica em 1942, na qual o clube morria líder como Palestra e nascia campeão como Palmeiras.

Precisando da vitória a qualquer custo, os italianos foram pra cima, e logo aos 18 minutos abriram o placar com Praest. Amarrando o jogo de todas as formas, pouco pode fazer o Palmeiras para não deixar o campo perdendo a partida no intervalo. No entanto, logo aos dois minutos da etapa final Rodrigues aproveitou o rebote do chute de Lima que parou no travessão e levou ao Maracanã ao delírio.

A festa durou pouco mais de dez minutos, e novamente aos 18 minutos Karl Hansen recolocou a Juventus na frente. Apreensível e com medo de uma nova derrota, a torcida permanecia calada. O fim da angústia e o início da comemoração só vieram com Liminha quando os ponteiros já marcavam 32 minutos da etapa final. O atacante que vestia a camisa 9 driblou dois marcadores italianos, chutou sobre o goleiro Viola, pegou o rebote e entrou com bola e tudo no fundo das redes. A multidão novamente gritava ‘’Brasil, Brasil’’ e o Palmeiras era campeão.

– Acredito que foi realmente um torneio que se propôs a ser mundial, com os maiores clubes do mundo. Lembramos dessa Copa Rio com grande paixão e estima. Nós fizemos uma campanha extraordinária com a minha Juventus.

A fim de buscar o devido reconhecimento, desde 2001, no 50º aniversário do título conquistado no Maracanã, o Palmeiras pleiteou por parte da Fifa a condecoração da Copa Rio como torneio mundial interclubes. Anos mais tarde, em 2007, durante mandato de Affonso Della Monica, através de um dossiê, finalmente o clube paulista entregou a entidade máxima do futebol uma série de documentações, relatos de atletas e até mesmo capas de jornais provando a ligação entre a FIFA e a organização do torneio. No mesmo arquivo, foi mostrado que a disputa de um campeonato mundial de clubes era um sonho antigo de Jules Rimet, que planeja organizar o campeonato em 1939, mas devido a eclosão da II Guerra Mundial (1939–1945) o plano teve que ser adiado em 12 anos.

Em reunião realizada em São Paulo no dia 7 de junho de 2014, o Comitê Executivo da FIFA concordou com o pedido apresentado pela CBF para reconhecer o torneio disputado em 1951 entre clubes europeus e sul-americanos como a primeira competição interclubes e o Palmeiras como o seu vencedor. A reunião foi constatada em uma ata oficial documentada pela entidade máxima do futebol e enviado ao e-mail do clube.

No entanto, a decisão foi anulada pelo atual presidente Gianni Infantini, que passou a considerar Mundiais apenas aqueles que foram organizados de 2000 em diante pela FIFA. Meses depois, em outubro de 2017, a Fifa realizou reunião na Índia e modificou o posicionamento sobre os clubes campeões mundiais, sem, no entanto, contemplar uma mudança sobre o Palmeiras. A entidade máxima do futebol passou a reconhecer também os títulos disputados entre clubes sul-americanos e europeus entre 1960 e 2004.