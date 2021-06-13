Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Análise: no reencontro com Renan Gorne, quem se sobressaiu foi Kanu, vital para a goleada do Botafogo
Análise: no reencontro com Renan Gorne, quem se sobressaiu foi Kanu, vital para a goleada do Botafogo

Placar por 3 a 0 tem grande participação do sistema ofensivo, mas zagueiro é essencial para evitar que Alvinegro tivesse levado perigo de gol diante do Remo...
Publicado em 13 de Junho de 2021 às 18:23

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O sistema ofensivo do Botafogo teve uma tarde de felicidade, sendo parte presente do Botafogo na goleada por 3 a 0 sobre o Remo, neste domingo, pela 3ª rodada da Série B. Outro elemento, contudo, precisa ser destacado: a defesa também foi essencial para evitar que o Alvinegro sofresse perigo de gol.
Neste sentido, o tão comentado reencontro com Renan Gorne, atacante que fez sucesso nas categorias de base do Botafogo mas teve poucas chances no profissional, terminou em final feliz para o Glorioso. Principalmente para o Kanu, responsável por marcá-lo em boa parte do jogo e evitar que ele aparecesse no placar.
O camisa 9 do Remo teve apenas uma chance de marcar, ainda no primeiro tempo do duelo, justamente quando venceu o zagueiro do Botafogo no posicionamento e subiu livre para cabecear, mas errou a finalização.Fora isto, Kanu o dominou e foi um dos motivos pelos quais o Botafogo teve tanto espaço para "sobrar" no ataque. Afinal de contas, também vale ressaltar que os gols do Alvinegro nasceram em transições - ou seja, em ações defensivas que geraram o espaço para o time ter o contra-ataque.
Em campo, o zagueiro ganhou oito duelos - quatro pelo chão e quatro pelo alto -, sofreu quatro faltas e contribuiu com seis cortes. Renan Gorne, por sua vez, finalizou três vezes - todas para fora do alvo defendido por Douglas Borges. Os dados são do "SofaScore".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados