Análise: mudanças de Ceni puseram Flamengo em risco na Libertadores e, agora, tornam o 'Carioca obrigação'

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Ao colocar uma série de reservas em campo diante da LDU, no Maracanã, o Rogério Ceni deixou claro que a sua prioridade nesta semana é a decisão do Estadual contra o Fluminense, apesar do técnico negar. O que não esperava-se era que a atuação ruim pela Libertadores - que, por pouco, não complicou a situação da equipe no Grupo G da Copa - aumentasse a pressão sobre o Rubro-Negro no Campeonato Carioca, cuja conquista, agora, passa a ser "obrigação".

Após o 1 a 1 na partida de ida, Flamengo e Fluminense decidem o título do Carioca neste sábado, no Maracanã, às 21h05. Quem vencer o clássico será campeão, enquanto uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.Com mudanças de nomes, mas não de sistema, o Flamengo sofreu com "velhos problemas". A LDU aproveitou a fragilidade defensiva e chegou aos dois gols em bolas aéreas. As presenças de Gustavo Henrique, Bruno Viana e Léo Pereira não resolveram o problema, conforme o técnico esperava. Ter um time 'mais alto" foi a intenção de Ceni, segundo afirmou em coletiva, mas isso não justifica as opções por Isla, Bruno Henrique e Arrasca entre os reservas, por exemplo.