Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Análise: Luan joga fora mais uma chance de mudar a sua história no Corinthians

Meia-atacante foi titular pelo Timão após quase três meses, mas seguiu tendo um péssimo desempenho. Técnico Sylvinho exaltou aplicação do atleta nos treinos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 07:00

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 07:00

Uma promessa, que se tornou realidade, entrou no ostracisimo e de lá nunca mais saiu. A derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Ceará, na última quinta-feira (25) foi mais uma chance desperdiçada pelo meia-atacante Luan para dar um rumo novo a sua carreira. Campeão olímpico com a Seleção Brasileira, em 2016, vencedor da Copa do Brasil pelo Grêmio no mesmo ano, e da Libertadores, também pelo Tricolor Gaúcho, em 2017, quando foi considerado o Rei da América, o camisa 7 chegou ao Timão em 2020 para dar uma virada na sua carreira que desde a conquista continental entrou em um limbo. Mas, novamente, o atleta não aproveitou a chance que foi lhe proporcionada.
Luan não era titular pelo Corinthians há cerca de três meses. A última vez havia sido no dia 28 de agosto, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre. Antes disso, o jogador havia começado jogando 14 rodadas antes, contra o Red Bull Bragantino, em Itaquera, na quarta partida do clube do Parque São Jorge pelo Brasileirão.
É como se o atleta entrasse esporadicamente, de tempos em tempos, na esperança de todos, a começar do técnico Sylvinho, de que vai voltar a ser o Luan de cinco a seis anos atrás, o que náo acontece.
Contra o Vozão, foram 56 minutos de uma atuação sonolenta, descompassada e preguiçosa de um jogador escalado para jogar como meio-campo, função onde exerceu muito bem em um passado recente.
Enquanto pelo lado direito, da segunda linha de quatro programada por Sylvinho, Gabriel Pereria e Du Queiroz estavam frenéticos, indo para cima dos marcados e buscando jogo, Luan parecia em outra dimensão, aéreo, distante de tudo e errando praticamente todas as tentativas de passes.
Mais uma vez não deu. E há torcedores corintianos, e muitos, que se questionam ferrenhamente se um dia vai dar.
Em entrevista coletiva após o revés para o Ceará, o técnico Sylvinho passou panos quentes, exaltou a entrada de Luan nos treinamentos e não considerou que o atleta deixou escapar mais uma oportunidade,
- Luan é um atleta que tem treinador bem, que estava esperando mais uma chance. É um atleta de grupo, como os demais, e o momento era do Luan, como foram os demais. Não entendo que seja uma questão de aproveitar, ou não, a oportunidade. É um atleta que está, participou e na ausência do Renato (Augusto) era o momento do Luan jogar – disse o treinador corintiano.
Preterido com as chegadas de Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian e tendo contrato com o Timão até dezembro de 2023 talvez seja o momento da torcia corintiana repensar os motivos de ter Luan em seu elenco e trabalhar para emprestá-lo, para reduzir custos, ou fazê-lo de moeda de troca.
Crédito: ContraoCeará,LuanfoisubstituídoporRenatoAugustoaos11mindo2ºtempo(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados