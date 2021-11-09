Análise: fragilidade tática no desnorteado Flamengo de Renato atinge o seu ápice

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Apenas 18 dias separam o Flamengo da final da Libertadores. E é evidente que há um declínio cuja maior responsabilidade passa pelo trabalho insuficiente de Renato Gaúcho. O frustrante empate com a Chapecoense, na última noite, emperrou o time na briga pelo título do Brasileiro e escancarou a ausência de um padrão tático.E que se sublinhe: comportamentos cognitivos no aspecto coletivo, com e sem a bola, não dependem dos jogadores mais qualificados para serem executados.

Apesar dos dez desfalques de ontem, nada justifica um time, desmantelado mas com Everton Ribeiro, Gabi, Bruno Henrique e Michael na frente, criar poucas alternativas contra um rival frágil e com um jogador a menos em boa parte do segundo tempo. E o pior: ceder espaços em profusão nesse cenário.

Já são 31 jogos de Renato sob o comando do Fla. Na quarta (10), o técnico completa quatro meses de casa, e a sua equipe não tem identidade: nem é impositiva, com forte marcação pressão no ataque, nem é talhada para o contragolpe, com linhas mais baixas e uma defesa consistente.

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Em entrevista coletiva, Renato assegurou que o time estará 100% nos quesitos físico e técnico. Mas o tático foi escanteado, assim como tem sido em campo - ontem mesmo terminou o jogo com cinco atacantes de ofício num time desnorteado e apostando na aleatoriedade.

- Estamos devendo bastante e vamos melhorar. Pode ter certeza que, para o dia 27, será um jogo atípico. Vai ser um Flamengo totalmente diferente. São várias cabeças inteligentes que pensam aqui dentro, mas o torcedor pode ficar tranquilo que a equipe vai estar 100% na parte física e técnica para a decisão.

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