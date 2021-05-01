Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Análise do balanço: Palmeiras tem impacto relevante por conta da pandemia e dificuldade para honrar compromisso a curto prazo
futebol

Análise do balanço: Palmeiras tem impacto relevante por conta da pandemia e dificuldade para honrar compromisso a curto prazo

A pedido do LANCE!/NOSSO PALESTRA, contador Marcelo Aparecido Martins de Oliveira, da NPV Finanças, analisa dados divulgados pelo clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 07:30

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras divulgou o balanço de 2020 com um déficit de R$ 151 milhões. A pedido do NOSSO PALESTRA, o contador Marcelo Aparecido Martins de Oliveira, da NPV Finanças, fez uma rápida análise das informações publicadas pelo clube sobre o último ano contábil do Alviverde.
Segundo Marcelo, é importante lembrar que o objetivo das demonstrações financeiras para fins gerais é fornecer informações sobre a empresa que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, na tomada de decisões referente à oferta de recursos à empresa, além de prestar contas à sociedade em geral. Relatórios financeiros para fins gerais não se destinam a apresentar o valor da empresa, mas fornecer informações para auxiliar os interessados a estimar seu valor.– O comportamento dos negócios de uma empresa está estreitamente afetado pela situação macroeconômica, cultural, ambiental, setorial e perfil dos administradores. Como em 2020 tivemos a pandemia da Covid-19, houve impactos relevantes nos negócios do clube e que foram refletidos nas suas demonstrações financeiras – explica Marcelo Aparecido.
Confira abaixo algumas observações apontadas pelo profissional da NPV Finanças:Superávit/Déficit​Em outras palavras seria lucro ou prejuízo. Em 2019 o clube apresentou superávit de R$1,7 milhão já em 2020 houve déficit de R$151 milhões. Essa variação negativa de R$152,7 milhões, deve-se substancialmente a redução de receitas de direitos de transmissão de R$ 44,2 milhões, arrecadação de jogos de R$ 38,3 milhões, sócio torcedor de R$23,7 milhões, aumento de despesas com baixas de atletas R$ 82,4 milhões e redução de despesas de pessoal de R$ 42,8 milhões.Aumento do endividamento​O resultado do déficit acima mencionado acarretou a necessidade de aumento do endividamento, cujo comportamento foi um aumento de R$80,5 milhões, conforme abaixo demonstrado:Passivos de Curto Prazo 2019 + Passivos de Longo Prazo 2019 = R$676,4 milhões.Passivos de Curto Prazo 2020 + Passivos de Longo Prazo 2020 = R$756,8 milhões.Aumento dos Passivos durante o ano de 2020 = R$80.490 milhões.Diminuição da liquidez​Liquidez é a capacidade da empresa de pagar seus compromissos a curto prazo. É medida através da comparação dos Ativos Circulantes (bens e direitos que viram dinheiro ou são utilizados em 12 meses) versus os Passivos Circulantes (obrigações que são pagas nos próximos 12 meses). Índice de liquidez corrente 2020 = Ativo Circulante / Passivo CirculanteÍndice de liquidez corrente 2020 = R$103,2 milhões / R$ 359,5 milhõesÍndice de liquidez corrente 2020 = 0,29 (2020)Índice de liquidez corrente 2019 = 0,33 (2019)
Conforme acima demonstrado os índices de liquidez corrente dos anos de 2020 e 2019 são menores que 1. Para 2020 se demonstra que para cada R$1,00 de dívida o clube tem R$0,29 de dinheiro para pagar seus compromissos em 31/12/2020. Esse indicador piorou em relação a 2019 que era de R$0,33. Em ambos os anos os indicadores demonstram dificuldades do Palmeiras para honrar os compromissos de curto prazo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados