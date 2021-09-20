Análise: Corinthians apresenta melhora, mas precisa explorar mais o meio-campo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians não começou bem no empate em 1 a 1 contra o América-MG, neste domingo (19), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas sem dúvida foi melhor que os adversários na soma dos 90 minutos.

O Timão sofreu um gol cedo, aos 6 minutos da partida, quando dava muitos espaços para o Coelho e era inoperante ofensivamente.

No entanto, o Time do Povo conseguiu o empate 10 minutos após ver o adversário sair na frente, e a partir daí teve o controle da bola e as principais chances de ser vencedor no confronto, mas esbarrou principalmente na ótima partida do goleiro Matheus Cavichiolli.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNo entanto, o Corinthians precisa explorar mais as ações centrais, já que possui um meio-campo repleto de jogadores altamente qualificados.

Inicialmente, existia a expectativa da equipe titular contar com as quatro principais contratações para essa temporada: Giuliano, Renato Augusto, Willian e Róger Guedes, sendo que os três primeiros são meias. No entanto, a opção do Sylvinho para começar a partida diante do Coelho foi com Renato no banco e o garoto Gabriel Pereira na titularidade.

A princípio, a ideia apontava Willian como meia-direita e GP caindo mais pela ponta no lado destro. Na prática, os dois atletas conversaram bastante pelo setor em questão, mas com o camisa 10 mais aberto. E foi em uma jogada entre os gols que o Timão marcou o único gol na partida.

Aos 16 minutos do primeiro templo, Pereira partiu pelo lado direito, serviu Willian ma ultrapassagem, o meia cruzou para trás, Róger Guedes finalizou para duas boas defesas de Matheus Cavichiolli. A bola sobrou para Jô, que focou para trás, onde Giuliano finalizou no canto direito do arqueiro americano e foi às redes.

Ainda assim, faltou muito do Timão construiu pelo meio as suas jogadas. Giuliano foi o responsável pelas melhores chances da equipe, pisando na área, aparecendo e finalizando, mas no que diz respeito a troca de ações, as decidas sempre passava pelas pontas, com a dinâmica entre Willian e Gabriel Pereira ou através das escapadas eficazes, com velocidade e bons dribles, de Róger Guedes pelo setor canhoto.

Com o cansaço de Willian na etapa final, e a substituição do camisa 10 para a entrada de Renato Augusto, aos 18 minutos do segundo tempo, o Corinthians começou a criar mais pelo meio, o que mostra que o quarteto encaixado, mesmo que não jogando juntos, pode dar um repertório muito melhor ao Timão, além de opções de variações.