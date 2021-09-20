Análise: Corinthians apresenta melhora, mas precisa explorar mais o meio-campo

O Corinthians não começou bem no empate em 1 a 1 contra o América-MG, neste domingo (19), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas sem dúvida foi melhor que os adversários na soma dos 90 minutos.
O Timão sofreu um gol cedo, aos 6 minutos da partida, quando dava muitos espaços para o Coelho e era inoperante ofensivamente.
No entanto, o Time do Povo conseguiu o empate 10 minutos após ver o adversário sair na frente, e a partir daí teve o controle da bola e as principais chances de ser vencedor no confronto, mas esbarrou principalmente na ótima partida do goleiro Matheus Cavichiolli.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNo entanto, o Corinthians precisa explorar mais as ações centrais, já que possui um meio-campo repleto de jogadores altamente qualificados.
Inicialmente, existia a expectativa da equipe titular contar com as quatro principais contratações para essa temporada: Giuliano, Renato Augusto, Willian e Róger Guedes, sendo que os três primeiros são meias. No entanto, a opção do Sylvinho para começar a partida diante do Coelho foi com Renato no banco e o garoto Gabriel Pereira na titularidade.
A princípio, a ideia apontava Willian como meia-direita e GP caindo mais pela ponta no lado destro. Na prática, os dois atletas conversaram bastante pelo setor em questão, mas com o camisa 10 mais aberto. E foi em uma jogada entre os gols que o Timão marcou o único gol na partida.
Aos 16 minutos do primeiro templo, Pereira partiu pelo lado direito, serviu Willian ma ultrapassagem, o meia cruzou para trás, Róger Guedes finalizou para duas boas defesas de Matheus Cavichiolli. A bola sobrou para Jô, que focou para trás, onde Giuliano finalizou no canto direito do arqueiro americano e foi às redes.
Ainda assim, faltou muito do Timão construiu pelo meio as suas jogadas. Giuliano foi o responsável pelas melhores chances da equipe, pisando na área, aparecendo e finalizando, mas no que diz respeito a troca de ações, as decidas sempre passava pelas pontas, com a dinâmica entre Willian e Gabriel Pereira ou através das escapadas eficazes, com velocidade e bons dribles, de Róger Guedes pelo setor canhoto.
Com o cansaço de Willian na etapa final, e a substituição do camisa 10 para a entrada de Renato Augusto, aos 18 minutos do segundo tempo, o Corinthians começou a criar mais pelo meio, o que mostra que o quarteto encaixado, mesmo que não jogando juntos, pode dar um repertório muito melhor ao Timão, além de opções de variações.
Contudo, independentemente da proposta que esteja na cabeça de Sylvinho, será inconcebível que ele siga apostando a maior parte das suas fichas em esticadas pelos lado, que foi praticamente o repertório solitário corintiano até aqui. O Timão tem um dos melhores compilados de meias do Brasil e precisa explorar essa 'mina de ouro' e deixar de tropeçar em casa contra times da parte inferior da tabela, como foi no último fim de semana.